200 kilo kırmızı et çaldıktan sonra sarılıp öpüşerek kutladılar
|05 Haziran 2020 14:03
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Adana'da 29 Mayıs'ta merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana gelen olayda, C.G., arkadaşı C.N. ile birlikte gece saatlerinde kapısını kırıp Muhammet Şükrü K.'ye (24) ait kasaba girdi.
Şüpheliler, iş yerinden çaldıkları 200 kilo eti, kiraladıkları hafif ticari araca yükleyerek ayrıldı. C.G, seyir halindeyken kasap olan kardeşi M.G.'yi (30) arayarak merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki iş yerine gelmesini istedi. Yolda buluşan şüpheliler, çaldıkları etleri, M.G.'nin kasabına bıraktı. Bu sırada C.N.'nin C.G.'yi kutlamak için alnından öpmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaklaşık 100 güvenlik kamerası incelendi
Sabah iş yerine gelen Muhammet Şükrü K., kapının açık olduğun görünce polise bildirdi. İhbar üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlığın gerçekleştiği iş yeri ve kaçış güzergahındaki 100'e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye alan polis, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Polisin titiz çalışmasının ardından C.G. ve kardeşi M.G., evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.
'Hırsızlık yaptığını bilmiyordum'
C.G.'nin emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddettiği öne sürülürken, kardeşi M.G.'nin ise
"Ağabeyimin hırsızlık yaptığını bilmiyordum. Beni yoldayken aradı ve et getireceğini söyledi. Etleri de vatandaşa sattım" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. C.N.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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