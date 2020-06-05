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Konut kampanyasına 2 günde rekor başvuru

Bakan Albayrak, sadece 2 günde 15 bin kişinin konut kredisi kampanyasına başvurduğunu bildirdi.
 05 Haziran 2020 14:06
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Konut kampanyasına 2 günde rekor başvuru

Koronavirüs nedeniyle durağanlaşan piyasaların hareketlenmesi için hükümet elini taşın altına koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaların ardından kamu bankaları faizleri Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine çekti ve vatandaşların konut alması kolaylaştırıldı.

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunuldu.

Yapılan açıklamada,

"Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacaktır.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır.

İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır." denildi.

Kampanyaya yoğun ilgi gösterildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 gün içerisinde 15 bin kişinin kampanyadan yararlanmak için başvuru yaptığını bildirdi.

"DEVİR FIRSATÇILIK YAPMA DÖNEMİ DEĞİL"

Bakan Albayrak,

"Konut kredisi ile ilgili 2 günde 15 bini geçtik. Fahiş bir fiyat olmaması konusunda kararlıyız. Kötü niyetli olanlara karşı çok net tavır koyacağız. Devir fırsatçılık yapma dönemi değil. Şikayetleri yakından takip ediyoruz, ifadelerini kullandı.
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