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Koronavirüs aşısının üretimine başlandı

İlaç şirketi AstraZeneca corona virüsü aşısı için üretime başlandığını duyurdu. Şirket Oxford Üniversitesi'nde bilim insanlarıyla ortak çalışma yapıyordu.
 05 Haziran 2020 14:09
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Koronavirüs aşısının üretimine başlandı

İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüsü aşısı için üretime başlandığını duyurdu. Şirket Oxford Üniversitesi'nde bilim insanlarıyla ortak çalışma yapıyordu.

Corona virüsünde vaka sayısı 6.7 milyonu geçerken ilaç şirketi AstraZeneca'dan flaş bir açıklama geldi. AstraZeneca, Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarıyla geliştirilen koronavirüsü aşısının üretimine başlandığını duyurdu.

Henüz aşının tamamen başarılı olduğunun kanıtlanmamasına rağmen geliştirme sürecinin devam ettiğini duyuran şirketin CEO'su Pascal Soriot, BBC'ye açıklamalarda bulunarak, "Eğer şu an dozları üretmeye başlamazsak aşının etkili olduğu ortaya çıktıktan sonra gelecek talebe karşılık veremeyiz" dedi.

AstraZeneca, 2 milyar doz üretim yapabileceklerini açıkladı. BBC'deki Today isimli programda konuşan Soriot, "Olabildiğinde hızlı olmak istiyoruz. Elbette bu kararın riskleri de vardır fakat bunlar finansal risklerdir. Bu finansal risk aşının işe yaramaması durumunda olur. Öyle bir durumda bütün materyaller aşılar ve üretilen her şey çöpe gider" dedi.
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