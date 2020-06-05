Cuma namazında imam hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu
Parkta kılınan cuma namazında imam hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu
|05 Haziran 2020 14:45
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Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen cemaatle ibadete cuma namazıyla yeniden devam edildi.Nevşehir'de, vatandaşlar koronavirüs ile mücadele sürecinde ikinci kez açık alanlarda cuma namazı kıldı.
Kentte, valilikçe belirlenen cami bahçelerinin yanı sıra Cevher Dudayev Mahallesindeki çocuk parkına seccadeleri ile gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralını gözeterek maskeli şekilde saf tuttu.Selahaddin Eyyubi Camisinin yanındaki parkta eda edilen namaz öncesi imam Hasan Soylu'nun kaydırağa çıkarak hutbe okuması ilginç görüntü oluşturdu.
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