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Cuma namazında imam hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu

Parkta kılınan cuma namazında imam hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu
 05 Haziran 2020 14:45
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Cuma namazında imam hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu

Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen cemaatle ibadete cuma namazıyla yeniden devam edildi.Nevşehir'de, vatandaşlar koronavirüs ile mücadele sürecinde ikinci kez açık alanlarda cuma namazı kıldı.

Kentte, valilikçe belirlenen cami bahçelerinin yanı sıra Cevher Dudayev Mahallesindeki çocuk parkına seccadeleri ile gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralını gözeterek maskeli şekilde saf tuttu.Selahaddin Eyyubi Camisinin yanındaki parkta eda edilen namaz öncesi imam Hasan Soylu'nun kaydırağa çıkarak hutbe okuması ilginç görüntü oluşturdu.
Anadolu Ajansı
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