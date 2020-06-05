Siirt'te iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat bulundu
|05 Haziran 2020 14:54
|Yazdır
Siirt'te iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve güvenlik korucularının katıldığı Baykan ilçesi kırsalındaki "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu" sürüyor.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın arazide sevk ve idare ettiği hava destekli operasyonda teröristlerce kullanılan mağara kullanılamaz hale getirildi.
Operasyon bölgesindeki temas aramasında 2 kalaşnikof ve 9 şarjör, termal silah dürbünü, yaşam malzemeleri ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğerleri olay yerinde imha edildi.
İçişleri Bakanlığı, Baykan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda iki teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kosova'dan getirilen 2 FETÖ sanığına hapis cezası
05 Haziran 2020 15:15
|Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
05 Haziran 2020 13:38
|8 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 26 zanlı gözaltına alındı
05 Haziran 2020 12:08
|Adıyaman'da PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
05 Haziran 2020 10:49
|Diyarbakır'da 11'i muvazzaf 18 şüpheliye FETÖ gözaltısı
05 Haziran 2020 10:09
|Başkent'te 45 adrese FETÖ operasyonu
05 Haziran 2020 09:47
|Irak'ın kuzeyindeki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
05 Haziran 2020 09:26
|İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı
05 Haziran 2020 07:39
|Mahkemenin 'beraat' verdiği sanıklara Yargıtay 'darbeye yardım' dedi
05 Haziran 2020 07:15
|Grup Yorum şarkılarını DHKP-C'ye onaylatıyor
05 Haziran 2020 06:50