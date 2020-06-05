Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gıda yardımı yapıldı
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde ihtiyaç sahibi 120 aileye gıda kolisi yardımı yapıldı.
|05 Haziran 2020 14:56
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Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinesinde bölgede faaliyetlerini sürdüren AFAD aracılığıyla gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda AFAD görevlileri, ilçedeki 6 köyde belirlenen 120 aileye gıda kolilerini teslim etti.
Görevliler ayrıca vatandaşlara maske, çocuklara da çeşitli oyuncaklar dağıttı.
Yardım alan vatandaşlar, desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti ile Şanlıurfa Valiliğine teşekkür etti.
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