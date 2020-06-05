1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gıda yardımı yapıldı

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde ihtiyaç sahibi 120 aileye gıda kolisi yardımı yapıldı.
 05 Haziran 2020 14:56
Yazdır
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gıda yardımı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinesinde bölgede faaliyetlerini sürdüren AFAD aracılığıyla gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda AFAD görevlileri, ilçedeki 6 köyde belirlenen 120 aileye gıda kolilerini teslim etti.

Görevliler ayrıca vatandaşlara maske, çocuklara da çeşitli oyuncaklar dağıttı.

Yardım alan vatandaşlar, desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti ile Şanlıurfa Valiliğine teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Boğazı'ndan motosiklet bile çıktı
05 Haziran 2020 15:57		 Bilim Kurulu Üyesi: İran'daki büyük dalgalar halindeydi, bizde öyle değil
05 Haziran 2020 15:31
Cuma namazında imam hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu
05 Haziran 2020 14:45		 Haftasonu için yasak iptal edildi, havalar nasıl olacak?
05 Haziran 2020 13:54
Kocatepe Camisi'nde cuma namazı kılındı
05 Haziran 2020 13:44		 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
05 Haziran 2020 13:42
Iğdır'da foseptik çukuruna düşen oğlağı zabıta kurtardı
05 Haziran 2020 12:25		 Kovid-19 testi yapan sağlık çalışanları tatil planı yapmıyor
05 Haziran 2020 11:29
Sağlık Bakanlığı gebelere 'Demir ve D vitamini' desteği verecek
05 Haziran 2020 11:22		 Prof. Azap: Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik
05 Haziran 2020 09:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:26 - Uçak merdiveninden ezan ve cuma hutbesi16:18 - İngiltere de virüs hastası 'mide ekşimesi ilacı' ile tedavi edildi16:13 - Maske takması için uyaran kadın güvenlik görevlisini darbetti16:07 - Ekonomiye ilişkin 'Torba teklif' TBMM'de15:57 - İstanbul Boğazı'ndan motosiklet bile çıktı15:53 - İş adamı, evlerine gittiği 2 arkadaşı tarafından öldürdü15:46 - Meslek liselerinin ürettiği maske ve dezenfektanlar LGS sınavında kullanılacak15:41 - Erdoğan'dan maske, mesafe ve temizlik kuralı uyarısı15:38 - Anayasa Mahkemesi akademisyen alımındaki 'ek koşulları' görüşecek15:31 - Bilim Kurulu Üyesi: İran'daki büyük dalgalar halindeydi, bizde öyle değil
15:28 - Kaza yapan araçtan inenlere otomobil çarptı15:25 - Bakan Koca'dan maske ve eldiven uyarısı: Canlı virüs taşıyabilir15:21 - Korona şüphelisi, otobüsle hastaneye getirildi15:16 - Yargıtay: 'Müsait misin, ben sizin hayranlarınızdan biriyim" sözü cinsel tacizdir15:15 - Kosova'dan getirilen 2 FETÖ sanığına hapis cezası15:10 - Ak Partili Muş: Seçimler 2023 Haziran ayında yapılacak15:02 - YHT sefer sayıları artıyor15:00 - Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırda birlik komutanlarına hitap etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağını iptal ettik
Koronavirüs aşısının üretimine başlandı
Prof. Azap: Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik
Askerler arasında tepki çeken videoya, Bakan talimatıyla inceleme
65 yaşa 4, gençlere 3 gün izin masada
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına 2 yeni atama
İnternette görüp kızını öldürmüştü, video başkasına ait olduğu ortaya çıktı
Taşıt kredisi başvuruları başladı... İşte faiz oranları
Hizmet sınıfı değişikliğinde 1-4 dereceye atanmanın önemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
balığa limon sıkmak 4
tek kişilik bank dönemi 4
maske izi 1
lahmacuna limon sıkmak 4
6-7 haziran 2020 sokağa çıkma yasağı 5
gram altın 5
içeceklerin 2.5 litre olanının tercih edilmemesi gerekliliği 4
dua ve himmetlerle galatasaray'ı ayağa kaldırmak lazım 1
tatil 4
ev fiyatlarındaki büyük artış 1
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 542 sağlık personeli alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam