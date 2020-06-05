Ben kimim biliyor musun? Ben Kars Valisi Özel Kalem Müdürü!

Ankara'da bir kadın trafikte tartıştığı vatandaşa hakaret etti.

Tartışma esnasında, küfür ve hakaret eden kadın ben kimim biliyor musun? Ben Kars Valisi'nin Özel Kalem Müdürü'yüm seni gece evden aldıracağım dedi.

Konuyla ilgili Kars Valiliği sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahsın Valilik ile bir ilgisinin olmadığını belirtti.

Kars Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama

Paylaşılan videoda kendisini Kars Valisi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan şahıs, Valiliğimiz Özel Kalem Müdürü olmadığı gibi Valiliğimizle de herhangi bir ilgisi-bağlantısı bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.