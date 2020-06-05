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Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırda birlik komutanlarına hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar ve komutanların sınır bölgesindeki toplantısına telefonla katılarak birlik komutanlarına hitap etti.
 05 Haziran 2020 15:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırda birlik komutanlarına hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin sınır bölgesinde gerçekleştirdikleri toplantıya telefonla katılarak sınır hattı ve ötesindeki birlik komutanlarına hitap etti.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile sınır bölgesindeki birliklerde yaptığı denetleme ve incelemelerine devam ediyor.

İnceleme ve ziyaretleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret eden Akar ve TSK Komuta kademesi, sınırda ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile toplantı yaptı. Yüz yüze ve videokonferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda sahadaki son duruma ilişkin bilgi alındı, talimatlar verildi.

- "Sizleri şahsım ve milletim adına kutluyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya telefonla katılarak birlik komutanlarına seslendi:

"Sizleri tebrik etmek, kutlamak terörle mücadelede ortaya koyduğunuz performansı milletim adına alkışlamak benim bir görevimdir." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Daha ileri gidiyorum, şu anda gerek Irak'ın kuzeyindeki, Barış Pınarı Harekatı'ndaki, bunun yanında İdlib'deki gelişmeler; şu anda son duruma baktığımız zaman Libya'daki eğiticilerimiz, onların oradaki performansı, Libyalı kardeşlerine verdikleri destek ile bu mücadelede gelinen nokta hakikaten bir dayanışmanın, ortaya koyduğumuz performansın ne denli üst düzeyde olduğunu göstermiştir. Onun için sizleri şahsım, milletim adına en kalbi duygularla tebrik ediyor, kutluyorum. Bu birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız inanıyorum ki dünyayı ülkemize hayran bırakacak, NATO içindeki durumumuzu çok daha güçlü hale getirecektir. Şu anda yapmakta olduğunuz ziyaretin hayırlara vesile olmasını, oradaki görüşmelerin inşallah çok daha isabetli kararların alınmasına vesile olmasını diliyorum, sizleri tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun."

Bakan Akar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine " Birliklerimiz yüksek moral ve motivasyonla emirleriniz ve talimatlarınız doğrultusunda azim ve kararlılıkla görevlerini sürdürmektedir. Şahsım ve komutan arkadaşlarım adına, buradaki ordu, kolordu, tümen ve tugay komutanı arkadaşlarımın adına desteklerinizden dolayı saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz." karşılığını verdi.
Anadolu Ajansı
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