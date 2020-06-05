Yargıtay: 'Müsait misin, ben sizin hayranlarınızdan biriyim" sözü cinsel tacizdir

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, evli olduğunu bildiği katılanı telefonda birden fazla arayıp, konuşmanın birinde de "müsait misin, ben sizin hayranlarınızdan biriyim" demesi şeklindeki eylemin cinsel taciz olduğuna karar verdi

Yerel mahkemenin eylemin "kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu"na girdiğine ilişkin kararını bozan Yargıtay eyleminin, TCK'nın 105. maddesi kapsamında cinsel taciz suçunu oluşturduğu belirtti.

T.C. YARGITAY ONSEKİZİNCİ CEZA DAİRESİ

Esas : 2019/315

Karar : 2020/494

Tarih : 14.01.2020

CİNSEL TACİZ SUÇU

5237 s. TCK105

ÖZET

Sanığın, evli olduğunu bildiği katılanı telefonda birden fazla arayıp, konuşmanın birinde de "müsait misin, ben sizin hayranlarınızdan biriyim" demesi şeklindeki eyleminin, TCK'nın 105. maddesi kapsamında cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırıdır.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Kişilerin huzur ve sükununu bozma

HÜKÜM : Mahkumiyet

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,

Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak,

Sanığın, evli olduğunu bildiği katılanı telefonda birden fazla arayıp, konuşmanın birinde de "müsait misin, ben sizin hayranlarınızdan biriyim" demesi şeklindeki eyleminin, TCK'nın 105. maddesi kapsamında cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan mahkumiyet hükmü kurulması,

Kabule göre de, sanık hakkında uzlaşma kapsamında olmayan cinsel taciz suçundan kamu davası açıldığı, yargılama neticesinde eyleminin uzlaşma kapsamına giren kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu olarak kabulü karşısında, yönteme uygun olarak CMK'nın 253. ve 254. maddeleri uyarınca uzlaştırma işlemleri yapılmadan mahkumiyet kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve sanık ...'un temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince yürürlükte olan 1412 sayılı CMUK'nın 326/son maddesi uyarınca cezayı aleyhe değiştirme yasağının gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 14/01/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.