Bakan Koca'dan maske ve eldiven uyarısı: Canlı virüs taşıyabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kullanılmış maske ve eldivenlerin virüsle temas etmiş olabileceğini, canlı virüs taşıyabileceği için riskli olduğu uyarısını yaptı.
|05 Haziran 2020 15:25
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twetter'den yaptığı paylaşımda; "Kullanılmış maske ve eldivenler, virüsle temas etmiş olabileceği, CANLI VİRÜS TAŞIYABİLECEĞİ İÇİN risklidir. Maske ve eldiveni rastgele bir yere atmayın. Çöpe atın. Bugün 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken bir de çevreyi kirletmesine izin vermeyelim." ifadelerini kullandı.
Kullanılmış maske ve eldivenler, virüsle temas etmiş olabileceği, CANLI VİRÜS TAŞIYABİLECEĞİ İÇİN risklidir. Maske ve eldiveni rastgele bir yere atmayın. Çöpe atın. Bugün 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken bir de çevreyi kirletmesine izin vermeyelim. pic.twitter.com/8nm018JkPlDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 5, 2020
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