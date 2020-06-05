Meslek liselerinin ürettiği maske ve dezenfektanlar LGS sınavında kullanılacak
|05 Haziran 2020 15:46
|Yazdır
Denizli'de korona virüsler mücadele kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liselerde üretilen maske dezenfektan ve siperlikler, 20 Haziran da yapılacak ve 19 bin 254 öğrencinin yarışacağı LGS sınavında kullanılmak üzere okullara dağıtılmaya başlandı.
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 20 Haziran da Türkiye genelinde yapılması planlanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için korona virüse karşı gerekli önlemlerin alındığı duyuruldu. Denizli'de 256 okulda gerçekleşecek olan LGS'de kullanılacak olan 19 bin 254 öğrenci sınavda yarışacak. Öğrenci ve görevlilerin kullanması için ise 64 bin 70 adet maske, 2 bin 128 adet el dezenfektanı, 512 adet yüzey dezenfektanı ve 3 bin 120 adet yüz siperliği meslek liseleri tarafından üretildi. Sınava girecek olan öğrenci ve görevlilerin salgına karşı korunmaları için dezenfeksiyon işlemlerinin sınav öncesinde tamamlanacağını belirtildi. Sınav önlemleri kapsamında ihtiyaç duyulan maske ve dezenfektan gibi malzemelerin ise okullara dağıtılması için okullara gönderildiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|8 öğretmen 25 günde taşınabilir solunum cihazı üretti
04 Haziran 2020 19:25
|Risk grubundaki lise müdürü, dezenfektan üretiyor
04 Haziran 2020 14:36
|Özel anaokulları 'çocuk başına devlet desteği' istiyor
03 Haziran 2020 11:27
|Meslek liseliler tarih yazdı
03 Haziran 2020 07:50
|SAÜ'den teknoloji atağı: Yerli ve milli batarya üretecek
01 Haziran 2020 16:45
|Türkiye'nin ilk doçentlik e-sözlü sınavı yapıldı
01 Haziran 2020 16:42
|Üniversitenin uygulama ve araştırma merkezi fabrika gibi çalışıyor
01 Haziran 2020 16:06
|Üniversitenin 191 kişilik alımına 5 bin başvuru yapıldı
29 Mayıs 2020 21:13
|Kekiğin 8 yeni türü keşfedildi
27 Mayıs 2020 17:56
|İTÜ'de online sınavlar yakında ilan edilecek ve yaz okulu açılacak
26 Mayıs 2020 15:12