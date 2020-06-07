AYM kararı sonrasında, mahkeme, Araştırma Görevlisine güvenlik soruşturmasını iptal etti
|07 Haziran 2020 15:50
|Yazdır
Van 4. İdare Mahkemesi 16.04.2020 tarihli kararında, araştırma görevlisi olmaya hak kazanmasına rağmen güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmış olması nedeniyle ataması yapılmayan davacının açtığı iptal davasında yürütmenin durdurulması kararı vermiştir.
Mahkeme gerekçeli kararında, "657 sayılı Kanunun 48. maddesinin I. fıkrasının (A) bendinin 8. numaralı ali bendinin 29.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 24.07.2019 tarih ve E:2018/73. K:2019/65 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edildiği, yukarıda alıntısına yer verilen Danıştay kararında da belirtildiği gibi Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiş olduğu bilindiği halde görülmekte olan davaların Anayasaya aykırılığı saptanmış hükümler dikkate alınarak çözümlenmelerinin Anayasanın üstünlüğü ve Hukuk Devleti ilkesine aykırı olacağı açık bulunduğundan, yasal dayanağı ortadan kalkan dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir." hususuna yer vererek işlemin yürütülmesini durdurmuştur.
Mahkeme ayrıca işlemin sebep unsuru yönünden yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, "davalı idarece 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca davacının diğer atama şartlarını sağlayıp sağlamadığı hususunda değerlendirme yapılarak atama işleminin tesis edilebileceği tabiidir." demiştir.
İŞTE MAHKEME KARARI
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|BİM'den görülmekte olan davalarda güvenlik soruşturması kararı
13 Nisan 2020 15:04
|Ankara İdare Mahkemesi, olumsuz güvenlik soruşturmasını iptal etti
24 Ocak 2020 01:25
|Babadan dolayı güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına iptal karar
25 Kasım 2019 18:30
|Abiden dolayı güvenlik soruşturmasının olumsuz olmasına iptal kararı
11 Ekim 2019 22:51
|HAGB kararı ve 18 yaş altı suç, güvenlik soruşturmasını olumsuz etkiler mi?
22 Eylül 2019 18:02
|Güvenlik soruşturması olumsuz çıkmıştı, dava açtı, işte sonucu
26 Ocak 2019 00:10
|Güvenlik soruşturmasının olumsuz olmasına iptal kararı
22 Kasım 2018 11:15
|Kovuşturmanın ertelenmesi kararı, güvenlik soruşturmasını olumsuz sonuçlandırır mı?
14 Ağustos 2018 19:13
|Mahkeme astsubay adayının başvurusunun reddi işlemini iptal etti
06 Temmuz 2018 12:36
|İdare mahkemesi: Babası FETÖ'ye müzahir dernek üyesi diye, uzman erbaşın güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandırılamaz
12 Mart 2018 00:05