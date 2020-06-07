AYM kararı sonrasında, mahkeme, Araştırma Görevlisine güvenlik soruşturmasını iptal etti

Van 4. İdare Mahkemesi 16.04.2020 tarihli kararında, araştırma görevlisi olmaya hak kazanmasına rağmen güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmış olması nedeniyle ataması yapılmayan davacının açtığı iptal davasında yürütmenin durdurulması kararı vermiştir.

Mahkeme gerekçeli kararında, "657 sayılı Kanunun 48. maddesinin I. fıkrasının (A) bendinin 8. numaralı ali bendinin 29.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 24.07.2019 tarih ve E:2018/73. K:2019/65 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edildiği, yukarıda alıntısına yer verilen Danıştay kararında da belirtildiği gibi Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiş olduğu bilindiği halde görülmekte olan davaların Anayasaya aykırılığı saptanmış hükümler dikkate alınarak çözümlenmelerinin Anayasanın üstünlüğü ve Hukuk Devleti ilkesine aykırı olacağı açık bulunduğundan, yasal dayanağı ortadan kalkan dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir." hususuna yer vererek işlemin yürütülmesini durdurmuştur.

Mahkeme ayrıca işlemin sebep unsuru yönünden yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, "davalı idarece 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca davacının diğer atama şartlarını sağlayıp sağlamadığı hususunda değerlendirme yapılarak atama işleminin tesis edilebileceği tabiidir." demiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI