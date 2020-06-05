İngiltere de virüs hastası 'mide ekşimesi ilacı' ile tedavi edildi
|05 Haziran 2020 16:18
|Yazdır
İngiltere'de koronavirüs salgınına ilişkin yeni bir araştırma yayımlandı. Tıp dergisi Gut'da yayımlanan raporda mide ekşimesi ilacının evdeki 10 koronavirüs hastasının tedavisinde işe yaradığı ifade edildi. Çalışmanın daha büyük gruplarda denenmeye başlaması planlanırken, Northwell Health doktoru ve gazete yazarı Doktor Joseph Conigliaro, "Bu hastalara hitap etmenin ve onları hastaneden uzak tutmanın ve daha iyi hissetmelerini sağlamanın en iyi yolunun ne olduğunu bilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
24-48 SAATTE İYİLEŞME BELİRTİSİ GÖSTERDİ
Raporda, çalışma deneklerinden biri hariç öksürük ve nefes darlığı gibi semptomları olanların ilk 10 gün içinde ilacı aldığı ve tüm hastaların durumunda 24 ile 48 saat içinde iyileşme olduğu belirtildi. "Bu bulgular famotidinin koronavirüsün seyrini etkileyebileceğini düşündürmektedir" açıklaması yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Koronavirüs aşısının üretimine başlandı
05 Haziran 2020 14:09
|Edirne Valiliği: Yunanistan, polis botumuza taciz ateşi açtı!
05 Haziran 2020 09:55
|Dünyada en çok kazanan CEO ilk kez bir kadın
04 Haziran 2020 22:53
|Moody's: Havacılık sektörü 2023'e kadar toparlanamayacak
04 Haziran 2020 22:50
|AİHM, FETÖ zanlısının başvurusunu reddetti
04 Haziran 2020 18:59
|Başbakanı 'çimenlerime basma' diye uyardı
04 Haziran 2020 18:22
|Karantina kuralını ihlal eden Ukrayna Başkanı: Cezasını öderim
04 Haziran 2020 15:49
|Libya Hükümeti, Trablus'ta kontrolü sağladı
04 Haziran 2020 11:26
|ABD polisince öldürülen Floyd'un Nisan'da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
04 Haziran 2020 10:28
|Libya zirvesinde üç kritik gündem
04 Haziran 2020 07:44