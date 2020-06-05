Uçak merdiveninden ezan ve cuma hutbesi
|05 Haziran 2020 16:26
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Amasya'nın Suluova ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında cuma namazının kılındığı bir alanda ezan uçak merdiveninden okundu, hutbede aynı yerden verildi.
Cuma namazının kılınması için müftülük tarafından önceden belirlenen mekanlardan olan ilçedeki bir fabrikanın bulunduğu geniş alanda fiziksel mesafe, maske ve diğer tedbirler dikkate alınarak cuma namazı eda edildi. Ezan okunması ve hutbe ise sıra dışı bir şekilde alanda bulunan uçak merdiveninden gerçekleştirildi. Ezan ve hutbe, yine merdivenden çıkan din görevlileri tarafından seslendirildi.
74 gün aradan sonra yeniden cuma namazlarına kavuşmuş olmanın sevinci içerisinde olduklarını ifade eden din görevlisi Aslan Fidan, "Şu an camilerimize giremesek de Peygamber Efendimizin zamanında olduğu gibi mescitlerde ve açık alanlarda cuma namazlarımızı eda ediyoruz. Buna da şükür Rabb'im bizlere şer gördüklerimizden hayır çıkarmayı nasip eylesin. Merdiven ise bir kardeşimizin iş merkezinde atıl bir şekilde duruyordu, rica ettik aldık ve bugünde hayır yolunda kullandık" dedi.
Merdivenin ömrünü tamamladığı, kullanılmadığı, başka bir fabrikanın atıl bir alanında bulunduğu ve daha önce de kamyonlara yük yüklemek için kullanıldığı öğrenildi.
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