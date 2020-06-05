Kurban alımında pazarlık yaparken el sıkışmak yasaklandı
|05 Haziran 2020 17:05
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Denizli'de, koronavirüs önlemleri kapsamında 18 Mart'ta kapatılan canlı hayvan pazarlarının, normalleşme sürecinde yeniden açılmasına karar verildi. Karar doğrultusunda canlı hayvan pazarlarına maske ile girmek zorunlu hale getirilirken, hayvan alım satımı sırasında pazarlık yaparken el sıkışmak, yasaklandı.
Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın ülke genelinde yayılımının önemli ölçüde engellendiği belirtildi. Denizli Vali Yardımcısı Hakkı Ünal başkanlığında toplanan Denizli İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu, yaptığı değerlendirme de Acıpayam Belediyesi, Çivril Belediyesi, Tavas Belediyesi ile Denizli Ticaret Borsası canlı hayvan pazarlarının koronavirüs tedbirleri kapsamında sıkı önlemlerle tekrar açılmasına karar verdi.
Komisyonun aldığı karar gereği, hayvan satış yerlerine girişte maske takılması zorunlu hale getirilirken, pazar içinde sosyal mesafe kapsamında hayvan alım ve satımı sırasında pazarlıkta el sıkışmak yasaklandı. Ayrıca giriş yapacak vatandaşların ateşleri de ölçülecek, giriş ve çıkış başta olmak üzere farklı noktalara dezenfektan yerleştirilecek. Sosyal mesafeyi etkileyecek kalabalıkların olması durumunda görevliler müdahale edecek.
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