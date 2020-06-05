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Altının gramı 368 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 368 bin liraya geriledi.
 05 Haziran 2020 17:12
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Altının gramı 368 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 368 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 367 bin 300 lira, en yüksek 373 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 azalarak 368 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 882 milyon 83 bin 281,74 lira, işlem miktarı ise 2.410,09 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 905 milyon 846 bin 153,98 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 373.000,001.714,00
En Düşük 367.300,001.680,00
En Yüksek373.000,001.718,20
Kapanış368.000,001.688,00
Ağırlıklı Ortalama 371.611,711.709,50
Toplam İşlem Hacmi (TL)882.083.281,74
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.410,09
Toplam İşlem Adedi52
Anadolu Ajansı
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