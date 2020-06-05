1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Koronavirüsü ellerimizle yeneceğiz'

Virüsü ellerimizi koruyarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak yenebileceğimizi söyleyen Akdeniz Üniversitesi Farmokoloji Anabilim Dalı Başkanı,Prof. Dr. Coşkun Usta, ''Ellerimizi doğal yöntemlerle korumak en önemli önceliklerimizden biri olmalı'' dedi.
 05 Haziran 2020 17:23
Yazdır
'Koronavirüsü ellerimizle yeneceğiz'

Dünya, koronavirüs ile mücadele ederken tedbir ve korunma yöntemlerini de ardı ardına uygulamaya koyuluyor. Virüs en çok eller ile bulaşıyor. Dolayısıyla pandemi sürecinde kimyasallardan uzak durulmasını söyleyen Akdeniz Üniversitesi Farmokoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Coşkun Usta, ''Kimyasallar doğada yüzyıllar içerisinde yok edilmekte ve içme sularımıza karışarak zehir etkisi yapmaktadır. Ayrıca bakteri ve virüslerin direnç gelişmesine neden olarak ileride tedavi edilemeyen daha ciddi enfeksiyonlara yol açabileceğini. Bütün bu açılardan baktığımızda daha doğal maddelere yönelmemize ve bunun da doğa da bulunduğuna işaret ediyor'' dedi.
Ayrıca gümüş elementine dikkat çeken Prof. Dr. Usta, gümüşün mikropların hücre duvarını geçirgen kılarak öldürücü etki yaptığını söyledi.

''Gümüş, mikropların hücre duvarını geçirgen kılarak öldürücü etki yapmaktadır''

Virüsün en çok ellerden yayıldığını ve önce elleri korumamız gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Coşkun Usta, ''Gümüş, yüzyıllardır değişik amaçlarla ve farklı formlarda kullanılan ve iyi bilinen mikrop öldürücü bir elementtir. Eskiden içme suları bu amaçla gümüş kaplarda servis edilirdi. Colloidal Gümüş, mikropların hücre duvarını geçirgen kılarak öldürücü etki yapmaktadır. Çok güçlü antioksidan etkileriyle ciltte yenileyici ve koruyucu etkileri söz konusudur. Dezenfektan ve antisepsi açısından rahatlıkla tercih edilebilir. Özellikle uzun süreli koruma sağlaması ve organik bir molekül olarak ağız ve mukozalarımıza zarar vermemesi açısından tercih edilebilir. Bu sebeple üç riskli bölge olarak bilinen eller, ağız ve burun daha koruma altında tutulabilir. Bu aynı zamanda maske altında koruma anlamına da gelebilir'' açıklamasında bulundu.

''Virüsü eve ya ellerinizle getirirsiniz ya da enfekte olarak getirirsiniz''

Virüsü eve getirmenin öncelikli iki yolu olduğunu hatırlatan Prof.Dr. Usta, ''Ya ellerinizle getirirsiniz ya da enfekte olarak getirirsiniz. Maske ve siperlik gibi sosyal mesafe kurallarına uyarak insandan insana geçişi yavaşlatabiliriz. Fakat eller o kadar riskli ki, üstelik kontrol etmemiz de çok zor. Çünkü alışkanlıklarımız var. Eller dışarıya açık olarak kullanılan ve neredeyse gün içerisinde binlerce kez kullanılan, ayrıca da temas noktalarıdır'' şeklinde konuştu.

Gümüşün günümüz teknolojisi ve laboratuvar imkanları sayesinde iyonize olarak elde edilebilir olduğunu belirten Prof.Dr. Usta, ''Artık bir mili metre kareye binlerce gümüş iyonu sığdırmak mümkün oldu. Bulaşanlar ilk teması önce gümüş iyonları ile yapmak durumundalar. Gümüş iyonları prensip olarak tüm zararlı mikroorganizmalara tutunmak ve o yapının etrafını sararak soluksuz bırakmak üzerine kuruludur. Bu prensip ile virüs, bakteri gibi bulaşmalar ciltte bulunan koruyucu bir zırh tabaka ile yavaşlatılabilir ve durdurulabilir. Ta ki siz ellerinizi sabunlu su ile yıkayıp akıtana kadar kalan sürede ellerinizi ve uygulanan diğer bölgeleri koruma altında tutabilir'' dedi.

''Önce eller''

Ellerimizi kullanma noktasında bazı alışkanlıklardan geri dursak dahi 'Temas' mantığını çok iyi öğrenmemiz gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Usta, ''Eller ile olabildiğince her şeye az temas çok önemli. Colloidal gümüş olan ve yoğunlaştırılmış jel formunda Bodrum'da sektörel bir firma tarafından jel olarak üretildi. Bodrum'da bulunan özel laboratuvarda eczacı ve kimyagerler tarafından formüle edilerek milli ve yerli bir ürün düşüncesiyle üretildi. Özellikle Bodrum başta olmak üzere diğer dış turizme açık bölgelerimiz Covid-19 salgını açısından daha riskli görülmelidir. Çünkü çeşitli coğrafyalardan oluşan insan popülasyonlarında bulaşma ve mutasyon geçişleri kaçınılmaz olmaktadır. Bu sektörde görev alan hizmet sektörü çalışanları herkesten daha çok kendini korumalıdır. ''Önce eller'' sloganını toplumsal bir kampanya gibi düşünmek ve her şeyin eller ile başladığını unutmamak gerekiyor'' diye sözlerini tamamladı.

Ağzında gümüş kaşık ile doğmak

Çok eski bir deyim olan ''Ağzında gümüş kaşık ile doğmak'' aslında zenginliğe işaret eden bu deyim, hayat kalitesini anlatıyor. Gümüş kaşıkla yemek yediğiniz zaman gümüşün 4 binden fazla mikrobu kırma özelliği olduğu biliniyor. Padişahların bu yüzden gümüş kaşıkla yemek yediği bilinmekte.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEM çalışanı, bulduğu 3 bin 400 TL'yi sahibine teslim etti
04 Haziran 2020 22:16		 Koronavirüse yakalanan doktorun maaşı kesildiği iddiası
04 Haziran 2020 20:05
Ofislerde kullanılan fotokopi makineleri riskli uyarısı
04 Haziran 2020 16:38		 Korona sonrası binlerce kişi emeklilik ve tayin istiyor
03 Haziran 2020 12:34
İstanbul Müftüsü'nden Yaz Kuran Kursu ve cemaatle namaz açıklaması
02 Haziran 2020 13:37		 1 ay önce kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti
02 Haziran 2020 13:12
Yetim babası olarak bilinen Genel Müdür istifa etti
02 Haziran 2020 00:20		 Dilek hemşire son yolculuğuna uğurlandı
01 Haziran 2020 19:22
Ali Erbaş'tan yeni normal dönem açıklaması
01 Haziran 2020 14:35		 75 gündür evine gidemeyen doktor: Torunumu çok özledim
31 Mayıs 2020 13:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:16 - Yeni normalde sosyalleşme böyle olacak18:08 - Kısıtlamaya rağmen dışarı çıkan 90 yaşındaki sürücü kaza yaptı17:59 - Dört ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı17:56 - Hafter'den kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu17:54 - AYM, CHP'nin parti kesin hesabı teslimi süresinin uzatılması talebini reddetti17:52 - MEB'den bazı süreçlere dair yeni takvim17:49 - Apple, Türkiye'deki mağazalarını açacağı tarihi açıkladı17:46 - Bakan Varank canlı yayında 'Yerli Tanı Kiti'ni tanıttı17:39 - Valilik çalışanı taziye katıldı, testi pozitif çıktı17:36 - Konut kampanyasına 2 günde rekor başvuru
17:31 - Çeyrek altın 595 TL'ye indi17:27 - FETÖ'nün firari sözde Konya bölge imamı ile eşi yakalandı17:26 - Dövizde gün sonu fiyatları17:23 - 'Koronavirüsü ellerimizle yeneceğiz'17:12 - Altının gramı 368 liraya geriledi17:09 - 'Yalova Belediyesinde 20 milyonun üzerinde para ortada yok'17:05 - Kurban alımında pazarlık yaparken el sıkışmak yasaklandı17:01 - Toyota Türkiye, İŞKUR üzerinden 800 kişi alacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağını iptal ettik
Koronavirüs aşısının üretimine başlandı
Prof. Azap: Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik
Askerler arasında tepki çeken videoya, Bakan talimatıyla inceleme
65 yaşa 4, gençlere 3 gün izin masada
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına 2 yeni atama
İnternette görüp kızını öldürmüştü, video başkasına ait olduğu ortaya çıktı
Taşıt kredisi başvuruları başladı... İşte faiz oranları
Hizmet sınıfı değişikliğinde 1-4 dereceye atanmanın önemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
adnan oktar 1
İranda ikinci dalga 1
vasat 1
eşin rızası olmadan konut satışı yapılamayacak 2
ankaragücü 4
kupa 2
malzeme bilimi 1
trabzonspor'un uefa'dan men edilmesi 6
lahmacuna limon sıkmak 4
6-7 haziran 2020 sokağa çıkma yasağı 5
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 542 sağlık personeli alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam