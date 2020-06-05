Valilik çalışanı taziye katıldı, testi pozitif çıktı
|05 Haziran 2020 17:39
|Yazdır
Adıyaman'da taziyede korona virüslü bir kişiyle temasın ardından 2 köy karantinaya alındı. Taziyeye katılan Valilik çalışanı nedeniyle Valilikte görevli personellere korona testi yapıldı.
Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe köyünde geçtiğimiz günlerde kuyuya düşen 5 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun yakınları Adıyaman merkez ve çevre köylerden taziyeye geldi. Bir süre sonra Kuştepe köyünden biri hastalanarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu kişide korona virüse rastlanmasının ardından aynı aileden 3 kişide korona virüs tespit edildi.
Kuştepe köyündeki taziyeye katılan Sarıharman köyünde yaşayan 2 kişinin de korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kuştepe ve Sarıharman köylerinin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Jandarma ekipleri köylere giriş çıkışlara izin vermezken, Sarıharman ve Kuştepe köylerinde yaklaşık 300 kişiye korona testi yapıldı.
Valilik çalışanı da aynı taziyeye katıldı
Yapılan filyasyon çalışmasında Kuştepe köyündeki taziyeye katıldığı öğrenilen Adıyaman Valiliği çalışanının da korona testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Valilik katındaki yaklaşık 50 personele korona testi yapıldı. Valilik çalışanıyla birlikte temaslı oldukları öğrenilen 6 kişi karantinaya alındı.
Köylerdeki ve Valilikteki test sonuçlarının çıkmasının beklendiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Dört ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
05 Haziran 2020 17:59
|Gercüş'te bir köy ikinci defa karantinaya alındı
05 Haziran 2020 16:50
|YHT sefer sayıları artıyor
05 Haziran 2020 15:02
|Üniversiteden kişiye özel ve usule aykırı ilanlar
05 Haziran 2020 13:30
|Erdoğan: Sokağa çıkma yasağını iptal ettik
05 Haziran 2020 11:55
|'Alo TÜİK' geliyor
05 Haziran 2020 11:20
|Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bazı caddelerde maske takma zorunluluğu
05 Haziran 2020 11:07
|YKS'ye girecek öğrenciler sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
05 Haziran 2020 11:02
|Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
05 Haziran 2020 09:59
|Tapu'da GYS sözlü sınav tarihleri açıklandı
05 Haziran 2020 09:56