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Bakan Varank canlı yayında 'Yerli Tanı Kiti'ni tanıttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özel bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu. Bakan Varank programda Yerli Tanı Kiti'ni tanıttı. Bakan Varank, "1.5 ay önce Çin'den geldi-gelmedi tartışmaları yapılan ürünü biz artık üretebiliyoruz." ifadelerini kullandı.
 05 Haziran 2020 17:46
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Bakan Varank canlı yayında 'Yerli Tanı Kiti'ni tanıttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TVNET'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İmece, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu. Ülkelerin kendi yer gözlem uyduları olması çok stratejik. Gözlem uydusu ile herhangi bir noktaya dair veri alabiliyorsunuz.

Uyduda yıldız izler var. Yıldız izler sayesinde uzayın adeta fotoğrafı çekiliyor. Bu sayede kendi konumunu belirliyor.

Elektrikli itki motoru var. Uzayda elektrikse itki ile hareket etmesini sağlıyor. Bu kabiliyet dünyada 2-3 ülkenin sahip olduğu bir kabiliyet. Hepsi yerli ve milli sistemler.

2021 yılında biz kendi yerli ve milli uydumuzu uzaya fırlatacağız. Bu hem askeri hem sivil kullanım için çok önemli bir proje. Askerimiz, belediyelerimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız kullanabilecek. Bu ülkemizin uzay alanındaki kabiliyetini gösteriyor.

Bakanlığımızın kurumlarıyla; girişimcilik yapmak isteyenlere destek veriyoruz. Bunlar yüksek teknoloji de olabilir geleneksel yöntemler de.

TÜBİTAK ile yaptığımız girişimcilik programında fikri olan gençlere sadece maddi destek de bulunmuyoruz. Mentorlük yaparak da destekliyoruz. Peak Games'in satışındaki miktar da bu alanın önemini gösteriyor.

Türkiye, girişimcilik alanındaki yatırımları arttırıyor. Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de işbirliği içerisinde. Yakında yeni fonlar da duyurulacak.

YERLİ VE MİLLİ SOLUNUM CİHAZI BİRÇOK ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Koronavirüs ile mücadelede solunum cihazının önemi görüldüğü zaman yaptığımız araştırmalarda Biosys firmasının bu alanda çalıştığını gördük. Daha önce bakanlığımızın destek verdiği bu şirketi hızlı üretim yapabilmesi de ülkemizdeki diğer büyük şirketlerin katkısı ile gerçekleşti.

Şu an bu cihazımız dünyanın birçok kıtasına ihraç ediliyor: Çad, Somali,Brezilya, Kazakistan, Libya, Özbekistan gibi onlarca ülkeye ya hibe olarak gönderilmiş ya da ihracatı gerçekleştirilmiş durumda.

YERLİ TANI KİTİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Buraya gelmeden önce arkadaşlarıma 'Yeni üretilen testleri de getirin.' dedim. Test kitleri Kovid ile mücadelede gündem olan konulardan bir tanesiydi. Yaygın olarak PCR testleri yapılıyor. Bunun yanında antikor testleri de özellikle tarama amaçlı testler de kullanılıyor.

Pandeminin ilk zamanlarında Çin'den test geldi-gelmedi tartışmaları olmuştu. Ben geçen gün yaptığımız bir konferansta 'Türk Lab' ile iletişime geçmiştim. Kendileri de bu antikor testlerini artık başarıyla ürettiklerini, Sağlık Bakanlığı'ndan da onay alındığından bahsettiler. Bu testi de buraya getirmek istedim. BU firmamız dünyanın her tarafına test kiti satabilen, Dünya Sağlık Örgütü'nün HIV testlerinin büyük bir kısmının tedarikçisi olan bir firmamız. Güçlü bir firmamız. Bu süreçte hemen çalışmalarına başlayarak, bu testlerden iletmiş oldular. Antikor testini kamuoyu ile paylaşmak istedim. Kandan yapılan bir antikor testi. 1.5 ay önce Çin'den geldi-gelmedi tartışmaları yapılan ürünü biz artık üretebiliyoruz.
Memurlar.Net
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