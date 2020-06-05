Apple, Türkiye'deki mağazalarını açacağı tarihi açıkladı

Apple, corona virüsün hızla yayıldığı günlerde Türkiye'dekiler de dahil olmak üzere pek çok ülkedeki mağazalarını kapatma kararı almıştı. Yeni karar ile birlikte firma 8 Haziran'da Apple Zorlu ve Apple Akasya'da müşterilerini tekrar ağırlamaya başlayacak.

Yeniden açılan mağazalarda, müşterilerin ve çalışanların sağlıklı kalmaya devam etmesini sağlamak için sıcaklık kontrolleri, sosyal mesafe önlemleri ve maske kullanımı gibi önemli güvenlik prosedürleri olacak. Sosyal mesafe protokolü gereği mağazada bir seferde sınırlı sayıda ziyaretçi olacağından, alışveriş yapmak isteyen müşterilerin mağazaya randevusuz girişlerinde gecikmeler yaşanabilir. Bu nedenle bu iki mağazadan birine gitmeden önce randevu almanızda fayda var.

Buna ek olarak alınan önlemler, çalışma saatleri ve tüm alışveriş yöntemleri ile ilgili ek bilgi Apple'ın resmi internet sitesinde yer alıyor.

Apple, mağazalarda ilk başta hijyen ve kişilerin sağlığına dikkat edeceklerini ifade etti. Müşteri ve mağaza ekiplerinin sağlığının önceliği olduğunu belirten Apple, Türkiye' deki durumu yakından takip ettiğini; aynı zamanda yerel otoritelerin ve halk sağlığı uzmanlarının da konu hakkında fikrini aldığını belirtti.

Hizmet anlamında öncelikleri ise Genius Bar'da servis ve destek vermek olacak. Şirket, mağaza içindeki insan sayısını son derece aktif olarak yönetmek istiyor. Ürün satın almak isteyen müşteriler için eve veya ofise gönderim ya da mağazadan teslim alma olanaklarıyla birçok online satın alma seçeneği sunulacak.

Ürünleriyle ilgili onarım veya yardıma ihtiyaç duyan müşteriler bunlara ek olarak Apple Destek uygulamasını kullanarak, telefon veya online sohbet ile destek alabilirler. Şirket, gönderimli onarım servisi de sunuyor.