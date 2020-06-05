MEB'den bazı süreçlere dair yeni takvim
|05 Haziran 2020 18:21
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) milli sporcular ve engellilerin sözleşmeli öğretmenlik için başvuruları 15-19 Haziran'da alınacak.
Milli sporcuların ve engellilerin sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ile sözleşmeli öğretmenlerin, 2020 yılı yer değiştirmelerine ilişkin takvimler, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, milli sporcular, beden eğitimi alanı için sözleşmeli öğretmenlik başvurularını 15-19 Haziran'da yapacak. Milli sporcuların atamaları ise 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
Engelli öğretmen adaylarının başvurularının 15-19 Haziran'da alınmasının ardından atamaları 23 Haziran'da yapılacak.
- Mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri
Her ikisi de sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların aile birliği mazeretine bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları 29 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde alınacak. Atamalar ise 14 Temmuz'da yapılacak.
Sağlık mazeretine bağlı iller arası yer değiştirme için 24-28 Ağustos'ta alınacak başvuruların ardından atama işlemleri 3 Eylül'de gerçekleştirilecek.
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