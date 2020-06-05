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Hafter'den kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu

Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune kentindeki bir hastanede, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 106 ceset bulundu.
 05 Haziran 2020 17:56
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Hafter'den kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu

Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune kentindeki bir hastanede, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 106 ceset bulundu.
Anadolu Ajansı
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