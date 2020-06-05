Kısıtlamaya rağmen dışarı çıkan 90 yaşındaki sürücü kaza yaptı

AİLE HEKİMLERİ: KRONİK HASTA YAZISINDA İCD TANI KODLARI YOK Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu bir açıklama yaparak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2 Haziran 2020 tarihli yazının bir çok eksik ve belirsizlikler içerdiğini açıkladı