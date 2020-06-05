ByLock kullanıcısı eski öğretmene FETÖ'den hapis
|05 Haziran 2020 18:24
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eski öğretmen Emin Teke, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Teke ve avukatı katıldı.
Savcının önceki celsede sunduğu esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen Teke, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.
Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin dava dosyasındaki belgeleri kabul etmeyen Teke, FETÖ ile irtibatlı olduğuna yönelik tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.
Oğlu adına açtığı sosyal medya hesapları üzerinden, FETÖ propagandası yaptığına ilişkin tespitlerin doğru olmadığını iddia eden Teke, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.
Sanık avukatının da savunma yapmasının ardından Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, heyeti kararını açıkladı. Buna göre sanık Emin Teke'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 7 yıl 6 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
Hükümle birlikte Teke'nin tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.
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