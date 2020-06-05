1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmen kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta, arkadaşlarıyla çıktığı dağda ayağa kayarak düştükten sonra hayatını kaybeden ve amatör dağcı olduğu öğrenilen öğretmen Murat Kargın, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı
 05 Haziran 2020 18:46
Yazdır
Öğretmen kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta, arkadaşlarıyla çıktığı dağda ayağa kayarak düştükten sonra hayatını kaybeden ve amatör dağcı olduğu öğrenilen öğretmen Murat Kargın, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz günlerde, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'ın Düldül Dağı'na doğa yürüyüşü için giden Ali Gür (50), Murat Kargın (44) ve Sevgi Erol (30), kaybolmuş, kaybolan dağcılardan Ali Gür ve Sevgi Erol kurtarılmıştı. Yoğun yağış ve sis nedeniyle ayağı kayarak uçurumdan aşağı düşen Murat Kargın'ın ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

AFAD, AKUT, JAK Timleri, korucular ve yöre halkının çalışmaları sonucu 6 saat sonra cansız bedenine ulaşılan ve Şehitkamil ilçesindeki Ömer Humanızlı İlkokulunda görev yaptığı öğrenilen amatör dağcı Murat Kargın'ın cansız bedeni, Kahramanmaraş'ta yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep'e getirildi.

Kargın, Asri Mezarlık içerisindeki Bahattin Nakıpoğlu Camisi'nde cuma namazını müteakip sosyal mesafe kuralına göre kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Kargın'ın eşi, yakınları ve öğretmen arkadaşlarının yanı sıra Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı da katıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
450 metre yükseklikten düşen öğretmen yaşamını yitirdi
04 Haziran 2020 20:15		 Okul müdürünün aracını çubukla çizen kişi öğretmen çıktı
04 Haziran 2020 20:02
'Rehber öğretmen okulun dışa bakan yüzüdür'
02 Haziran 2020 19:43		 Oğluyla başladı, bugün binlerce çocuğa İngilizce öğretiyor
02 Haziran 2020 19:39
Öğretmen, yürüyüş yaparken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
02 Haziran 2020 15:52		 Yılanın ısırdığı müdür yardımcısı hayatını kaybetti
01 Haziran 2020 22:00
Sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı
01 Haziran 2020 11:33		 Öğretmen, topladığı hediyeleri köydeki öğrencilerine ulaştırıyor
31 Mayıs 2020 18:03
Öğretmenler Türkiye için 'Selanik türküsü'nü söyledi
31 Mayıs 2020 13:59		 Otomobilini öğrencileri için gezici kütüphaneye çevirdi
30 Mayıs 2020 17:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:56 - Deniz turizminde alınacak virüs önlemler belirlendi19:52 - Doktoru kovaladığı oksijen tüpü silah sayıldı19:42 - Yüksek tansiyon virüsten ölme riskini iki katına çıkarabilir19:39 - Ayağı takılınca otobüsün altında can verdi19:30 - İntihar ettiği sanılıyordu, töre cinayetine kurban gittiği belirlendi19:23 - Koronavirüste hayatını kaybeden sayısı 20'nin altına indi19:14 - Satış yapmasına izin çıkmadı, ekmek teknesini ateşe verdi19:00 - Merkez Bankası'ndan firmalara 20 milyar lira kredi18:51 - Öğretmenler bulundukları ilde mesleki çalışmalara katılacaklar18:46 - Öğretmen kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
18:42 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi İngiliz basınında18:38 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:37 - Borsa tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz yükseldi18:35 - Bakan Koca: Virüsten ölenlerin yüzde 93'ü 65 yaş üstü18:28 - Beş ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı18:24 - ByLock kullanıcısı eski öğretmene FETÖ'den hapis18:21 - MEB'den bazı süreçlere dair yeni takvim18:16 - Yeni normalde sosyalleşme böyle olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağını iptal ettik
Koronavirüs aşısının üretimine başlandı
Prof. Azap: Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik
Askerler arasında tepki çeken videoya, Bakan talimatıyla inceleme
65 yaşa 4, gençlere 3 gün izin masada
İnternette görüp kızını öldürmüştü, video başkasına ait olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına 2 yeni atama
Öğretmenler bulundukları ilde mesleki çalışmalara katılacaklar
Koronavirüste hayatını kaybeden sayısı 20'nin altına indi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
millet kıraathaneleri 1
trabzonspor'un uefa'dan men edilmesi 6
sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım 4
adnan oktar 1
içeceklerin 2.5 litre olanının tercih edilmemesi gerekliliği 4
enflasyonun 4,56 çıkması 1
ankaragücü 4
yo yo etkisi 6
decathlon'a yapılan boykot 1
malzeme bilimi 1
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 542 sağlık personeli alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam