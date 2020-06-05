1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Satış yapmasına izin çıkmadı, ekmek teknesini ateşe verdi

İzmit'te, Ahmet Karaman meyve ve sebze satmasına izin verilmemesi üzerine kamyonetin kasasını benzin dökerek ateşe verdi. Polisler tarafından sakinleştirilen Ahmet Karaman, belediyeye tepki göstererek, "Size ekmek verdim, size oy verdim. Garibanım, ekmek teknem bu, ne istiyorsunuz benden ?" diye bağırdı.
 05 Haziran 2020 19:14
Yazdır
Satış yapmasına izin çıkmadı, ekmek teknesini ateşe verdi

İzmit'te, Ahmet Karaman meyve ve sebze satmasına izin verilmemesi üzerine kamyonetin kasasını benzin dökerek ateşe verdi. Polisler tarafından sakinleştirilen Ahmet Karaman, belediyeye tepki göstererek, "Size ekmek verdim, size oy verdim. Garibanım, ekmek teknem bu, ne istiyorsunuz benden ?" diye bağırdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonetine yüklediği meyve ve sebzeleri satarak geçimini sağlayan Ahmet Karaman'a, her yıl satış yaptığı noktada İzmit Belediyesi tarafından bu yıl izin verilmedi. Yol kenarına park ettiği kamyonetiyle satış yaptığı sırada, İzmit Belediyesi ekipleri Karaman'ın yanına gelerek kamyonetini kaldırmasını istedi. Bir süre zabıta ekipleriyle tartışan Karaman, meyve sebze dolu kamyonetin kasasını benzin dökerek ateşe verdi. Haber verilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alevler kamyonete sıçramadan söndürdü.

Polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilen Ahmet Karaman, "Size ekmek verdim, size oy verdim. Garibanım, ekmek teknem bu, ne istiyorsunuz benden? Ben garibanım gariban. Ekmek parası kazanıyorum burada. Garibanın tezgahına mı kaldınız? İzmit'i mi gülümsetiyorsunuz siz, Allah sizi kahrı perişan eylesin, alın şimdi sizin olsun" diye bağırdı. Olayın ardından Ahmet Karaman, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ayağı takılınca otobüsün altında can verdi
05 Haziran 2020 19:39		 İntihar ettiği sanılıyordu, töre cinayetine kurban gittiği belirlendi
05 Haziran 2020 19:30
Maske takması için uyaran kadın güvenlik görevlisini darbetti
05 Haziran 2020 16:13		 İş adamı, evlerine gittiği 2 arkadaşı tarafından öldürdü
05 Haziran 2020 15:53
Kaza yapan araçtan inenlere otomobil çarptı
05 Haziran 2020 15:28		 200 kilo kırmızı et çaldıktan sonra sarılıp öpüşerek kutladılar
05 Haziran 2020 14:03
Polis memurunun silahlı kavgada şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi daha tutuklandı
05 Haziran 2020 13:37		 İstanbul Maltepe'de platonik aşık dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı
05 Haziran 2020 13:05
Batman Çayı'nda kaybolan Suriyeli çocuğun cesedi bulundu
05 Haziran 2020 12:50		 Babasıyla kardeşini 14 yıl önce öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı
05 Haziran 2020 12:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:09 - İyileşenlere hasar tespiti... Virüsün organlara hasarı incelenecek19:56 - Deniz turizminde alınacak virüs önlemler belirlendi19:52 - Doktoru kovaladığı oksijen tüpü silah sayıldı19:42 - Yüksek tansiyon virüsten ölme riskini iki katına çıkarabilir19:39 - Ayağı takılınca otobüsün altında can verdi19:30 - İntihar ettiği sanılıyordu, töre cinayetine kurban gittiği belirlendi19:23 - Koronavirüste hayatını kaybeden sayısı 20'nin altına indi19:14 - Satış yapmasına izin çıkmadı, ekmek teknesini ateşe verdi19:00 - Merkez Bankası'ndan firmalara 20 milyar lira kredi18:51 - Öğretmenler bulundukları ilde mesleki çalışmalara katılacaklar
18:46 - Öğretmen kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti18:42 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi İngiliz basınında18:38 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:37 - Borsa tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz yükseldi18:35 - Bakan Koca: Virüsten ölenlerin yüzde 93'ü 65 yaş üstü18:28 - Beş ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı18:24 - ByLock kullanıcısı eski öğretmene FETÖ'den hapis18:21 - MEB'den bazı süreçlere dair yeni takvim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağını iptal ettik
Koronavirüs aşısının üretimine başlandı
Prof. Azap: Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik
Askerler arasında tepki çeken videoya, Bakan talimatıyla inceleme
65 yaşa 4, gençlere 3 gün izin masada
İnternette görüp kızını öldürmüştü, video başkasına ait olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına 2 yeni atama
Öğretmenler bulundukları ilde mesleki çalışmalara katılacaklar
Koronavirüste hayatını kaybeden sayısı 20'nin altına indi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
enflasyonun 4,56 çıkması 1
Acai üzümü 3
3 vekilin milletvekilliklerinin düşürülmesi 1
yo yo etkisi 6
tatil 3
vasat 1
son pişmanlık fayda vermez 1
gizli mod 2
dua ve himmetlerle galatasaray'ı ayağa kaldırmak lazım 1
decathlon'a yapılan boykot 1
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 542 sağlık personeli alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam