1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yüksek tansiyon virüsten ölme riskini iki katına çıkarabilir

Yüksek tansiyonun, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölme riskini iki katına çıkarabileceği bildirildi.
 05 Haziran 2020 19:42
Yazdır
Yüksek tansiyon virüsten ölme riskini iki katına çıkarabilir

Yüksek tansiyonun, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölme riskini iki katına çıkarabileceği bildirildi.

Çin'in Vuhan kentinde hastanede tedavi gören yaklaşık 3 bin kişiyle ilgili veriye dayanan araştırmanın sonuçları, "European Heart Journal" dergisinde yayımlandı.

Uzmanlar, yüksek tansiyon hastalarının Kovid-19'dan yaşamını yitirme olasılığının iki katına çıktığını, yüksek tansiyon için ilaç kullanmayan hastalarda bu olasılığın daha da yükseldiğini gözlemledi.

Araştırma çerçevesinde Şincing Hastanesi'nde görevli uzmanlar, İrlandalı meslektaşlarıyla ortaklaşa 5-15 Şubat tarihlerinde Kovid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırılan 2 bin 886 kişiye ilişkin veriyi inceledi.

Ekip, yüksek tansiyonu olan 850 hastadan 34'ünün (yüzde 4) Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini, yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunmayan 2 bin 27 kişiden ise 22'sinin (yüzde 1,1) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yüksek tansiyonu olup da ilaç kullanmayan 140 hastadan 11'inin (yüzde 7,9), ilaç kullanan 710 hastadan ise 23'ünün (yüzde 3,2) yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği gözlendi.

Yaklaşık 2 bin 300 kişiyi kapsayan 3 diğer araştırmanın verilerini de değerlendiren uzmanlar, yüksek tansiyonu tedavi etmede kullanılan ACE inhibitörleri alanlarda ölüm riskinin, beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri veya diüretikler kullananlara nazaran daha düşük olduğu bulgusunu elde etti.

Araştırma ekibinde yer alan Profesör Fei Li, "Yüksek tansiyonu olan hastalar, Kovid-19'dan ölme risklerinin daha yüksek olduğunu farkında olmalı, bu salgın sırasında kendilerini iyi bakmalı ve enfekte olmaları halinde daha özenli bakılmalılar." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Salgın, özelliğini 2 yıla kalmadan kaybedebilir'
04 Haziran 2020 21:22		 Sağlık Bakanlığı Aşı Bilim Kurulu Rus tarafıyla ilk toplantısını yaptı
04 Haziran 2020 17:15
Amerikalı araştırmacılara göre Koronavirüsü 'yavaşlatan' 3 koşul
03 Haziran 2020 01:09		 Türkiye ve Rusya virüs aşısı için ortak çalışmalara başlıyor
02 Haziran 2020 18:21
'Virüsün sıcak havada yaşama şansı yok'
31 Mayıs 2020 11:50		 Bilim Kurulu Üyesi'nden 'hidroksiklorokin' açıklaması
31 Mayıs 2020 10:31
Korona geçirdim mi? Antikor testleri başladı
31 Mayıs 2020 08:55		 İtalyan doktorlar, korona tedavisinde, yeni bir şey mi buldu?
28 Mayıs 2020 01:26
Toplu taşıma ve özel araç klimasından virüs bulaşır mı?
22 Mayıs 2020 17:11		 Bilim Kurulu Üyesi: Yaz aylarında küçük patlamalar bekliyoruz
22 Mayıs 2020 14:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:09 - İyileşenlere hasar tespiti... Virüsün organlara hasarı incelenecek19:56 - Deniz turizminde alınacak virüs önlemler belirlendi19:52 - Doktoru kovaladığı oksijen tüpü silah sayıldı19:42 - Yüksek tansiyon virüsten ölme riskini iki katına çıkarabilir19:39 - Ayağı takılınca otobüsün altında can verdi19:30 - İntihar ettiği sanılıyordu, töre cinayetine kurban gittiği belirlendi19:23 - Koronavirüste hayatını kaybeden sayısı 20'nin altına indi19:14 - Satış yapmasına izin çıkmadı, ekmek teknesini ateşe verdi19:00 - Merkez Bankası'ndan firmalara 20 milyar lira kredi18:51 - Öğretmenler bulundukları ilde mesleki çalışmalara katılacaklar
18:46 - Öğretmen kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti18:42 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi İngiliz basınında18:38 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:37 - Borsa tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz yükseldi18:35 - Bakan Koca: Virüsten ölenlerin yüzde 93'ü 65 yaş üstü18:28 - Beş ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı18:24 - ByLock kullanıcısı eski öğretmene FETÖ'den hapis18:21 - MEB'den bazı süreçlere dair yeni takvim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağını iptal ettik
Koronavirüs aşısının üretimine başlandı
Prof. Azap: Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik
Askerler arasında tepki çeken videoya, Bakan talimatıyla inceleme
65 yaşa 4, gençlere 3 gün izin masada
İnternette görüp kızını öldürmüştü, video başkasına ait olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına 2 yeni atama
Öğretmenler bulundukları ilde mesleki çalışmalara katılacaklar
Koronavirüste hayatını kaybeden sayısı 20'nin altına indi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ankaragücü 4
bulduğu 60000 lirayı teslim eden taksiciye 31 tl bahşiş vermek 4
gizli mod 2
beni rahat bırak 1
vasat 1
9 yıldır ligimizde şike olmuyor 6
küçülme hareketi 4
kupa 1
millet kıraathaneleri 1
tatil 3
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 542 sağlık personeli alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam