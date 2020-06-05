1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doktoru kovaladığı oksijen tüpü silah sayıldı

Trabzon'da bir kişinin doktoru kovaladığı oksijen tüpü silah sayıldı. Zanlı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
 05 Haziran 2020 19:52
Yazdır
Doktoru kovaladığı oksijen tüpü silah sayıldı

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovalayan İhsan Aydın (35), hakkında 'Kasten yaralama, tehdit ile kamu malına zarar verme' suçlarından hazırlanan iddianame kabul edildi.

26 Nisan'da yaşanan olayda, kanser hastası babası hayatını kaybeden İhsan Aydın, izole alana girmek istedi. İzin verilmemesi üzerine de sağlık çalışanları ve özel güvenlik personeliyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın, iddiaya göre, camları kırıp, oksijen tüpüyle doktor Esra Ersöz Genç'e saldırdı. Özel güvenlik görevlileri ve polis tarafından etkisiz hale getirilen Aydın ile yanındaki yakınları dışarı çıkarıldı.

"ÖFKEME MANİ OLAMADIM"

Hastanede 'beyaz kod' verilirken, gözaltına alınan İhsan Aydın, ifadesinde babasının ölüm haberiyle sinir krizi geçirdiğini, öfkesini kontrol edemediğini ileri sürdü. Aydın, "Doktora fiziksel bir saldırım olmadı. Babamın öldüğü haberi üzerine sinir krizi geçirdim. Babamın ölüm nedeniyle ilgili bazı sorularımız oldu, bunun üzerine gerginlik yaşandı. Öfkeme mani olamadım. Doktora saldırım olmadı" yönünde ifade verdi. Aydın, serbest kaldı.

"OKSİJEN TÜPÜNÜ ALIP BİZİ KOVALAMAYA BAŞLADI"

Dr. Esra Ersöz Genç ise yaşadığı olayı sosyal medya hesabından, "Hastanın kalbi son bir defa daha durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasta yakınları önce zorla kapalı servise girmeye çalıştı, kapılar, camlar kırıldı. 5 kişi içeri daldılar. İçlerinden biri eline oksijen tüpünü alıp bizi kovalamaya başladı. O tüpü bize takacakmış, polis geldiğinde öyle diyordu. Beni servisten nasıl çıkardılar bilmiyorum" sözleriyle paylaştı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Paylaşımın arından gelen tepkiler üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, İhsan Aydın hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Karar doğrultusunda polis ekipleri, İhsan Aydın'ı Sürmene ilçesinde yakalayarak, gözaltına aldı. Taksim Polis Merkezi'ne götürülen ve hakkında 'Kasten yaralama, tehdit ile kamu malına zarar verme' suçlarından soruşturma başlatılan İhsan Aydın, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce, konutu terk etmeme şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İDDİANAMEDE OKSİJEN TÜPÜ 'SİLAH' SAYILDI

Ayak bileğine 'elektronik kelepçe' takılan İhsan Aydın, hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, birden fazla kişiye eylemi gerekçesiyle 1 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianamede hazırlandı. Ev hapsinde olan Aydın'ın, kadın doktoru kovaladığı 'oksijen tüpü' ise iddianameye 'silah' olarak girdi. Aydın'ın, 10 Temmuz'da Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Enis Berneroğlu gözaltına alındı
04 Haziran 2020 22:11		 Yolcusunu darbeden taksici hakkında iddianame düzenlendi
04 Haziran 2020 21:08
Yalova Belediyesinde zimmetten gözaltına alınan 4 kişi serbest
04 Haziran 2020 17:44		 Cami hoparlörü paylaşımından B. Ö.'ye 3 yıla kadar hapis talebi
04 Haziran 2020 09:55
Çarptığı otomobilin sürücüsü ölen ambulans şoförü adliyede
03 Haziran 2020 15:50		 Silivri Emniyet Müdürünün intiharındaki sır perdesi aralandı
03 Haziran 2020 15:47
Polis memurunu şehit eden zanlılar, birbirlerini suçladı
03 Haziran 2020 11:05		 Vefa Sosyal Destek Grubuna saldıran CHP'li tahliye edildi
02 Haziran 2020 22:24
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
31 Mayıs 2020 21:24		 Mardin'de mağarada bulunan kafataslarına ilişkin açıklama
30 Mayıs 2020 21:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:09 - İyileşenlere hasar tespiti... Virüsün organlara hasarı incelenecek19:56 - Deniz turizminde alınacak virüs önlemler belirlendi19:52 - Doktoru kovaladığı oksijen tüpü silah sayıldı19:42 - Yüksek tansiyon virüsten ölme riskini iki katına çıkarabilir19:39 - Ayağı takılınca otobüsün altında can verdi19:30 - İntihar ettiği sanılıyordu, töre cinayetine kurban gittiği belirlendi19:23 - Koronavirüste hayatını kaybeden sayısı 20'nin altına indi19:14 - Satış yapmasına izin çıkmadı, ekmek teknesini ateşe verdi19:00 - Merkez Bankası'ndan firmalara 20 milyar lira kredi18:51 - Öğretmenler bulundukları ilde mesleki çalışmalara katılacaklar
18:46 - Öğretmen kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti18:42 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi İngiliz basınında18:38 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:37 - Borsa tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz yükseldi18:35 - Bakan Koca: Virüsten ölenlerin yüzde 93'ü 65 yaş üstü18:28 - Beş ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı18:24 - ByLock kullanıcısı eski öğretmene FETÖ'den hapis18:21 - MEB'den bazı süreçlere dair yeni takvim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağını iptal ettik
Koronavirüs aşısının üretimine başlandı
Prof. Azap: Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik
Askerler arasında tepki çeken videoya, Bakan talimatıyla inceleme
65 yaşa 4, gençlere 3 gün izin masada
İnternette görüp kızını öldürmüştü, video başkasına ait olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına 2 yeni atama
Öğretmenler bulundukları ilde mesleki çalışmalara katılacaklar
Koronavirüste hayatını kaybeden sayısı 20'nin altına indi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ankaragücü 4
malzeme bilimi 1
vasat 1
küçülme hareketi 4
decathlon'a yapılan boykot 1
6-7 haziran 2020 sokağa çıkma yasağı 5
dua ve himmetlerle galatasaray'ı ayağa kaldırmak lazım 1
son pişmanlık fayda vermez 1
ayakkabı mağazasında annesini iterek düşüren kız 6
mermer tozuyla beyaz kum görüntüsü oluşturulması 1
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 542 sağlık personeli alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam