Emniyet, 2020 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı
Emniyetin 05 Haziran tarihli 13 numaralı genelgesine göre 2020 yılı genel atama dönemi ilişik kesme işlemleri takvimi belirlendi.
|05 Haziran 2020 21:02
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Emniyetin 05 Haziran tarihli 13 numaralı genelgesine göre 2020 yılı genel atama dönemi ilişik kesme işlemleri takvimi belirlendi.
Buna göre;
Ataması yapılan tüm personelin ilişikleri 15/06/2020 tarihinden itibaren görevi aksatmayacak şekilde karşılıklı olarak kesilmeye başlanacak.
Diğer taraftan Emniyet Genel Müdürlüğü, eşi öğretmen olan polislerin, öğretmen olan eşlerinin tayin istemesi halinde, tayinler sonuçlanana değin ilişiğinin kesilmemesini istedi.
2020 Yılı Genel Atamaları çerçevesinde Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam 21.016 personel, tayin edildikleri illerde göreve başlama yapacak.
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