Sağlık Bakanı Koca'dan 'maske ve mesafe' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dışarı çıkarken, risk almamak için maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Koronavirüs solunum yoluyla bulaşır. Dışarı çıkarken, risk almamak için, maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz."