Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, civar illerden de hissedildi.
|05 Haziran 2020 21:24
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.06'da Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Sarsıntı, civar illerden de hissedildi.
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