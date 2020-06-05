Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2020 atama sonuçları açıklandı
2020 yılı Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline ait tayin sonuçları, 05 Haziran itibariyle açıklandı.
|05 Haziran 2020 21:38
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