'Türkiye ekonomisine ve varlıklarına güvenenler kazanıyor'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor
|05 Haziran 2020 22:08
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'un tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdiğini belirterek, "Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor." ifadesini kullandı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Borsa İstanbul'un en uzun soluklu yükselişine ilişkin paylaşımda bulundu.
Albayrak, paylaşımında, "Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor. Büyük hedeflerimize tüm paydaşlarımızla ulaşacağımıza inancımız tamdır." ifadelerine yer verdi.
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