1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zeynep'i öldüren boksör tedavisinin ardından tutuklandı

Muğla'da, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldüren ardından kendisini de bıçakla yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun (26) hastanedeki tedavisi tamamladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemaloğlu, tutuklandı.
 05 Haziran 2020 22:12
Yazdır
Zeynep'i öldüren boksör tedavisinin ardından tutuklandı

Muğla'da, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldüren ardından kendisini de bıçakla yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun (26) hastanedeki tedavisi tamamladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemaloğlu, tutuklandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar, 24 Mayıs'ta boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada, ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında Şenpınar'ı dövüp, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla göğsünden yaraladı. Kendini de yaralayan Kemaloğlu, ardından da sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zeynep Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kemaloğlu, polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı. Kemaloğlu, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zeynep Şenpınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

'İKİ CANA KIYDINIZ, GÖZÜNÜZ AYDIN' PAYLAŞIMI

Polis ekiplerince yapılan incelemede Şenpınar'ın bir arkadaşına, "Ahmet ile net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" mesajı attığı ortaya çıktı.

Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yaptığı belirlendi.

ŞİKAYETİNİ BİR GÜN SONRA GERİ ÇEKMİŞ

Ayrıca Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce Kemaloğlu'ndan şiddet görmesi nedeniyle polis merkezine giderek şikayetçi olduğu, Kemaloğlu'na 15 gün evden uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine ertesi gün şikayetini geri çektiği öğrenildi.

'BUGÜN BUNU YAPAN YARIN DAHA FAZLASINI YAPAR' DİYE UYARMIŞTIK

Zeynep Şenpınar'ın bir arkadaşının öğretim üyesine, "Hocam şu an Muğla'da değilim. 2 hafta önce dayak yediğini, polise gidip uzaklaştırma verdirttiğini ama ertesi gün gidip kaldırttığını anlatmıştı. Bu kız ile çocuk uzun süredir beraber. Çocuk bu kızı arkadaşından ayırıp bodrum katta ev tutuyor. Sonra bu kız hep orda yaşamaya başlıyor. Kirasına filan da yardımcı olmamış. Hep kavga ediyorlarmış. Zaten 2 hafta önce kız dayak yiyor, yüzü gözü tanınmaz hale geliyor. Bayılıp hastaneye gidiyor ama dayak yediği gün 'İmdat' diye bağırmasına rağmen ev sahibi olaya karışmıyor. Bize de bu olayı suratı iyileştikten sonra anlatıyor. Kendisini 'Bugün bunu yapan yarın daha fazlasını yapar' diye uyarmıştık ama dinletemedik. Hatta başka yerde kalmasını söyledik. Bugün de bu acı haberi aldık" mesajı attığı ortaya çıktı.

'14 SUÇ KAYDI BULUNUYORMUŞ'

Kemaloğlu'nun son olarak 28 Ağustos 2019'da 'cinsel saldırı ve kasten yaralama' suçundan gözaltına alındığı ve savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Kemaloğlu'nun 'nitelikli dolandırıcılık ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma' gibi son 9 yılda toplam 14 suç kaydı bulunduğu bildirildi.

TUTUKLANDI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu olan Selim Ahmet Kemaloğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bugün 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan adliyeye çıkarılan Kemaloğlu, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldüren ardından kendisini de bıçakla yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun (26) savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde Zeynep Şenpınar ile 2- 3 yıl önce tanıştıklarını ve 5 ay önce birlikte yaşama kararını aldıklarını anlatan Selim Ahmet Kemaloğlu, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nden 2016 yılında mezun oldum. Zeynep ile yaklaşık 2- 3 yıl önce çalıştığım kafede tanışmıştım. Yaklaşık 1 yıldır da aramızda duygusal arkadaşlık vardı. Yaklaşık 5 ay kadar önce olayın olduğu eve birlikte taşınmaya karar verdik ve bu evde birlikte yaşamaya başladık. Zeynep ile son zamanlarda aramız iyi değildi. Son dönemde psikolojik ilaç kullanıyordum. Sürekli olarak üzerimde şüphecilik hali vardı. Tüm arkadaşlarımdan ve çevremden şüpheleniyordum. Birilerinin bana zarar vereceğini düşünüyordum" dediği öğrenildi.

'ZEYNEP SÜREKLİ BENİ ŞÜPHELENDİREN HAREKETLER YAPIYORDU'

Zeynep Şenpınar'ı öldürdüğü geceyi anlatan Kemaloğlu ifadesinde, şunları söyledi:

"Olay gecesi de birlikteydik. Zeynep sürekli beni şüphelendiren hareketler yapıyordu. Göndermeli şarkılar açıyordu. Olay gecesi de birlikteydik. 00:00'a kadar ders çalıştı. KPSS'ye hazırlanıyordu. Sonra gece 03:00'e kadar temizlik yapmaya başladı ve sanki eve birileri gelecek gibi konuştu. Ben de birilerinin gelip bana zarar vereceğini düşündüm. Bunun üzerine kapıyı kilitledim. Sürekli kapıya yöneldiği için korktum. Tek hatırladığım elimde bıçak olduğuydu. Daha sonra da ambulansın geldiğini hatırlıyorum."

'YİNE KAFAMDA KURDUKLARIM YÜZÜNDEN ŞİDDET UYGULADIM'

Selim Ahmet Kemaloğlu, Zeynep Şenpınar'a daha önce de şiddet uyguladığını itiraf ettiği ortaya çıktı. Kemaloğlu ifadesinde, "Geçtiğimiz Ocak ayında Zeynep ile yine kafamda kurduklarımdan dolayı tartışmıştık ve şiddet uygulamıştım. Bu olay sonrası Zeynep, F.K. diye bir arkadaşın vasıtasıyla gelip benimle barıştı ve şikayetinden vazgeçti" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Denizde çırpınan oğlunu kurtaran anne boğuldu
05 Haziran 2020 22:59		 Afyonkarahisar'da hayvan otlatma yeri kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
05 Haziran 2020 20:51
Avukat katibi 100 bin TL karşılığında borçlu tarafla anlaştı
05 Haziran 2020 20:41		 Ayağı takılınca otobüsün altında can verdi
05 Haziran 2020 19:39
İntihar ettiği sanılıyordu, töre cinayetine kurban gittiği belirlendi
05 Haziran 2020 19:30		 Satış yapmasına izin çıkmadı, ekmek teknesini ateşe verdi
05 Haziran 2020 19:14
Maske takması için uyaran kadın güvenlik görevlisini darbetti
05 Haziran 2020 16:13		 İş adamı, evlerine gittiği 2 arkadaşı tarafından öldürdü
05 Haziran 2020 15:53
Kaza yapan araçtan inenlere otomobil çarptı
05 Haziran 2020 15:28		 200 kilo kırmızı et çaldıktan sonra sarılıp öpüşerek kutladılar
05 Haziran 2020 14:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:17 - Tıbbi mümessiller ürün tanıtımına başlayacak23:00 - MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu22:59 - Denizde çırpınan oğlunu kurtaran anne boğuldu22:52 - İletişim Başkanlığı: Türkiye'de vaka ölüm oranı yüzde 2.7622:37 - Enis Berberoğlu, 31 Temmuz'a kadar cezasını evinde çekecek22:31 - MEB kurumları, çocuk maskesi üretimi başlattı22:21 - Kaymakam depreme canlı yayında yakalandı22:17 - MEB'in her kademe için getirdiği sınıf geçme kuralları22:12 - Zeynep'i öldüren boksör tedavisinin ardından tutuklandı22:08 - 'Türkiye ekonomisine ve varlıklarına güvenenler kazanıyor'
22:04 - Virüsten ölenlerin sayısı ABD'de 110 bine, İngiltere'de 40 bine ulaştı21:56 - Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı21:43 - Malatya Valisi Baruş'tan deprem açıklaması21:38 - Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2020 atama sonuçları açıklandı21:33 - Sekiz ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı21:24 - Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem21:15 - Sağlık Bakanı Koca'dan 'maske ve mesafe' uyarısı21:14 - Hazine mayısta 9 milyar açık verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağını iptal ettik
Koronavirüs aşısının üretimine başlandı
Öğretmenler bulundukları ilde mesleki çalışmalara katılacak
Prof. Azap: Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik
Askerler arasında tepki çeken videoya, Bakan talimatıyla inceleme
65 yaşa 4, gençlere 3 gün izin masada
İnternette görüp kızını öldürmüştü, video başkasına ait olduğu ortaya çıktı
Koronavirüste hayatını kaybeden sayısı 20'nin altına indi
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına 2 yeni atama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
9 yıldır ligimizde şike olmuyor 6
ayakkabı mağazasında annesini iterek düşüren kız 6
dondurma 1
vasat 1
Acai üzümü 3
tek kişilik bank dönemi 4
kupa 1
ankaragücü 4
gizli mod 2
lahmacuna limon sıkmak 4
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 542 sağlık personeli alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam