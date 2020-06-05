İletişim Başkanlığı: Türkiye'de vaka ölüm oranı yüzde 2.76
İletişim Başkanlığı, 05 Haziran 2020, saat 22:15 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs ile ilgili mevcut durumu paylaştı.
|05 Haziran 2020 22:52
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İletişim Başkanlığı twetter hesabından yaptığı paylaşımda; "05 Haziran 2020, saat 22:15 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs ile ilgili mevcut durum: Türkiye'de şu ana kadar 2.267.412 test yapılmış olup, 168.340 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 4.648 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 133.400 hasta iyileşmiştir." ifadelerini kullandı.
05 Haziran 2020, saat 22:15 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs ile ilgili mevcut durum:T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 5, 2020
Türkiye'de şu ana kadar 2.267.412 test yapılmış olup, 168.340 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 4.648 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 133.400 hasta iyileşmiştir. pic.twitter.com/zXTL6rOJ4d
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