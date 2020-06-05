MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu
MSB: İdlib'de 05 Haziran 2020 tarihinde, zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir.
|05 Haziran 2020 23:00
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|ByLock kullanıcısı eski öğretmene FETÖ'den hapis
05 Haziran 2020 18:24
|FETÖ'nün firari sözde Konya bölge imamı ile eşi yakalandı
05 Haziran 2020 17:27
|Kosova'dan getirilen 2 FETÖ sanığına hapis cezası
05 Haziran 2020 15:15
|Siirt'te iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat bulundu
05 Haziran 2020 14:54
|Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
05 Haziran 2020 13:38
|8 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 26 zanlı gözaltına alındı
05 Haziran 2020 12:08
|Adıyaman'da PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
05 Haziran 2020 10:49
|Diyarbakır'da 11'i muvazzaf 18 şüpheliye FETÖ gözaltısı
05 Haziran 2020 10:09
|Başkent'te 45 adrese FETÖ operasyonu
05 Haziran 2020 09:47
|Irak'ın kuzeyindeki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
05 Haziran 2020 09:26