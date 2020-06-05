Tıbbi mümessiller ürün tanıtımına başlayacak
Tıbbi mümessiller pandemi hastaneleri diğer sağlık kurumlarında ürün tanıtımına başlayabilecek. Ürün tanıtımlarına 8 Haziran'da birinci basamak kurumlarında, 15 Haziran'da diğer hastanelerde başlanacak.
|05 Haziran 2020 23:17
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yeni normalde sosyalleşme böyle olacak
05 Haziran 2020 18:16
|İstanbul Boğazı'ndan motosiklet bile çıktı
05 Haziran 2020 15:57
|Bilim Kurulu Üyesi: İran'daki büyük dalgalar halindeydi, bizde öyle değil
05 Haziran 2020 15:31
|Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gıda yardımı yapıldı
05 Haziran 2020 14:56
|Cuma namazında imam hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu
05 Haziran 2020 14:45
|Haftasonu için yasak iptal edildi, havalar nasıl olacak?
05 Haziran 2020 13:54
|Kocatepe Camisi'nde cuma namazı kılındı
05 Haziran 2020 13:44
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
05 Haziran 2020 13:42
|Iğdır'da foseptik çukuruna düşen oğlağı zabıta kurtardı
05 Haziran 2020 12:25
|Kovid-19 testi yapan sağlık çalışanları tatil planı yapmıyor
05 Haziran 2020 11:29