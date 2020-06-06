6 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları.

BÜYÜKŞEHİR'DEN 'NORMALLEŞME EYLEM PLANI' Türkiye’de Mart ayı başında ilk vakanın görülmesiyle başlayan pandemi sürecinde bugüne kadar gerek dezenfeksiyon gerekse de sosyal desteklerle örnek bir mücadele sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran itibariyle başlayan kontrollü normalleşme süreciyle ilgili olarak 4 ayı kapsayacak bir eylem planı hazırladı.