6 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
6 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları.
|06 Haziran 2020 00:05
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YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri Taşlıdere Vadisi Islahı 5. kısmın hizmete alınması törenine katılacak.
(Rize/15.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor.
(Minneapolis/Washington/New York)
2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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