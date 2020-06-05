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Van Valiliğinden korona virüs açıklaması

Van Valiliği, ildeki toplam Covid-19 vaka sayısının 530, tedavi görüp taburcu olan toplam hasta sayısının 460, vefat sayısının ise 10 olduğunu açıkladı.
 05 Haziran 2020 23:55
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Van Valiliğinden korona virüs açıklaması

Van Valiliği, ildeki toplam Covid-19 vaka sayısının 530, tedavi görüp taburcu olan toplam hasta sayısının 460, vefat sayısının ise 10 olduğunu açıkladı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van'da Eminpaşa Mahallesinde Gülçek ailesi tarafından yasak olmasına rağmen kurulan taziye bağlantılı koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 44'e, bir otobüs firmasındaki şoförün karantinayı ihlal etmesi bağlantılı vaka sayısı ise 15'e yükseldi.

İlimiz Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesi'ndeki taziye bağlantılı filyasyon ekiplerinin çalışması sonucu; Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesinde 15, Bakımlı Mahallesinde 3. İpekyolu İlçesi Yalınağaç Mahallesinde 3, Yenimahallede 1, Karpuzalanı Mahallesinde 1, Vali Mithetbey Mahallesinde 4. Gürpınar İlçesi Taşdöndüren Mahallesinde 7. Gevaş İlçesi Bahçelievler Mahallesinde 2. Tuşba İlçesi Gendelova Mahallesinde 8 kişide Covid-19 tespit edildi. Bir otobüs firmasındaki şoförün karantinayı ihlal etmesiyle bağlantılı yapılan çalışmada ise; Tuşba ilçesi Kalecik Mahallesinde 10. İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesinde 3, Serhat Mahallesinde 1, Vali Mithatbey Mahallesinde 1 kişinin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Ayrıca Çaldıran ilçemizde askere gidecek bir kişiye yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine sağlık ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda aynı aileden 9 kişinin daha Covid-19 testleri pozitif çıktı" denildi.

Açıklamada, Van'daki toplam Covid-19 vaka sayısının 530, tedavi görüp taburcu olan toplam hasta sayısının 460, vefat sayısının 10, tedbir amaçlı karantina altına alınan toplam 73 bin kişi, tedbir amaçlı hala karantinası devam eden kişi sayının ise 19 bin olduğu açıklandı.
İhlas Haber Ajansı
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