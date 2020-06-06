Elazığ'da 'Ay Tutulması' Harput'tan izlendi
|06 Haziran 2020 00:38
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Elazığ'da Ay tutulmasına tanıklık etmek isteyen amatör fotoğrafçılar, güzel kareler yakalamak için tarihi Harput'a çıktı.
Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği "Çilek Ay Tutulması" saat 20.45 itibariyle gerçekleşmeye başladı. Ay tutulması ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da gözlemlendi. Çekilen görüntülerde Ay'ın turuncu ve sarımsı tutulma anı kartpostallık manzara oluşturdu. Ay Tutulması'na tanıklık etmek isteyen amatör fotoğrafçılar ise tarihi Harput Mahallesi'ne çıkarak bu anı kaydetti.
Tarihi bir ana tanıklık ettiklerini dile getiren amatör fotoğrafçılardan Semih Sel, "Ay'ın, dünyanın yörüngesine en yakın olduğu bir ana tanıklık ediyoruz. Biz de arkadaşlarımızla beraber bu anı tarihi ana, tarihi Harput Mahallesi'nde tanıklık ediyoruz. Arkadaşlarımızla beraber fotoğraflamaya geldik. Amacımız bu tarihi ana tanıklık etmek" dedi.
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