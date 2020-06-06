1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin Libya'daki zaferi

Türkiye, 6 yıldır devam eden Libya iç savaşının yönünü, anlaşmanın imzalandığı 27 Kasım 2019'dan itibaren 192 günde değiştirdi. Fransa, Rusya, BAE, Mısır, S. Arabistan ve Ürdün tarafından desteklenen Hafter, 20 bölge ve askeri üs'te hezimete uğratıldı. Dün Terhune Üssü'nün alınmasıyla Batı Libya'dan silinen Hafter'in, Doğu Libya'daki güçleri de dağılmaya başladı.
 06 Haziran 2020 06:11
Yazdır
Türkiye'nin Libya'daki zaferi

Libya'dan ardı ardına zafer haberleri geliyor. Türkiye ve Katar destekli Trablus hükümeti, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan, Yunanistan ve Ürdün'ün arkasında bulunduğu Hafter güçlerini cephede darmadağın ediyor. 3 Haziran'da başkente 25 kilometre uzaklıktaki stratejik Trablus Havalimanı'nda kontrolü sağlayan meşrü Libya ordusu, 60 kilometre güneydoğuda 3 cepheden kuşattığı Terhune kentini de dün Hafter güçlerinden temizledi. Milislerin Trablus'a yönelik saldırılarda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin alınmasıyla Libya batısının güvenliği büyük ölçüde sağlanmış oldu.

CUFRA VE SİRTE'YE DOĞRU

Vatiyye Üssü, Hamza, Yermuk, Surik, Amarat kampları ile Ayn Zara ve Vadi er-Rabi beldelerini temizleyen Libya ordusu, Terhune'yi de ele geçirince Hafter cephesinde büyük panik oluştu. Meşrü UMH güçleri, Terhune'den kaçan DEAŞ destekçisi Kaniyat birlikleri ile Hafter milislerinin peşine düştü. Beni Velid, Musdah, Nesma ve çevresine çekilen teröristler burada da tutunamadı. Terhune'nin ardından Beni Velid bölgesi de büyük oranda teröristlerden temizlendi. Beni Velid şehri belediye başkanının, Hafter milislerinin kenti terk ettiğini duyurmasının ardından buraya kısa zamanda ulaşan askerler kentte kontrolü sağladı. Libya hükümeti Terhune ve Beni Velid'den sonra yeni hedefin Sirte, Cufra ve ülkenin güneyindeki petrol sahaları olduğunu açıkladı. Bir sevindirici gelişme de Trablus'un 100 kilometre güneyindeki Giryan kentinde yaşandı. Hükümet güçleri Giryan'a bağlı Urban beldesinde de kontrolü sağladı.

20 BÖLGE TEMİZLENDİ

27 Kasım 2019'daki Dolmabahçe Mutabakatı, Libya'nın kaderini değiştirdi. Türkiye 6 yıldır devam eden Libya iç savaşında dengeleri 192 günde tersine çevirdi. Güvenlik ve İşbirliği Mutabakatının imzalandığı gün Trablus şehir merkezinin 6 kilometre yakınına kadar sokulmuş Hafter güçleri, mutabakat sonrası Türkiye'nin devreye girmesiyle 20 vilayet/belde ve stratejik üsten temizlendi. İşte gün gün önemli operasyonlar ve sonuçları:

* 14 Nisan'da başlayan ilk operasyonda Subrata, Surman, Rikdalin, El Acilat, El Cemil ve Zilten meskun mahal ve bölgeleri ele geçirildi ve Trablus'tan Tunus'a kadar olan bölge kontrol altına aldı.

* 18 Mayıs'ta stratejik öneme sahip Vatiyye Hava Üssü Hafter güçlerinden temizlendi.

* 19 Mayıs'ta ise Vatiyye Askeri Üssü'nün güneyinde, Tunus sınırı yakınlarında yer alan Nalut vilayetine bağlı Bedr ve Tici beldelerini ele geçirildi.

* 23 Mayıs'ta Hamza, Yermuk, Es-Savarih , El Nakliyye Askeri kamplarıyla, Salahaddin bölgesi kontrol altına alındı.

* 3 Haziran'da Trablus Havaalanı, Kasr bin Gaşir, Ayn Zara, Vadi er-Rabi'ye girildi.

* 5 Haziran'da Terhune, Beni Velid ve Urban kontrol altına alındı.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İptal kararının perde arkası: Halk mağdur olmasın diye
06 Haziran 2020 10:04		 İmar barışını eleştirenlerin kaçak yapısı var
06 Haziran 2020 07:30
The Economist'ten övgü: AK Parti çok çalışıyor
06 Haziran 2020 07:20		 Almanya DİTİB ve MİT'i hedef gösterdi
06 Haziran 2020 07:15
Şanlıurfa'da bir ay boyunca gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
06 Haziran 2020 01:54		 6 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
06 Haziran 2020 00:05
Van Valiliğinden korona virüs açıklaması
05 Haziran 2020 23:55		 'Türkiye ekonomisine ve varlıklarına güvenenler kazanıyor'
05 Haziran 2020 22:08
Sağlık Bakanı Koca'dan 'maske ve mesafe' uyarısı
05 Haziran 2020 21:15		 CHP'li Öztrak: CHP'den Kuvayımilliye ruhu dışında bir şey çıkmaz
05 Haziran 2020 16:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Süper bulaştırıcı aramızda
Konut kampanyasında bir indirim daha
Bakan Albayrak tarihte bir ilk gerçekleşti diyerek paylaştı!
Emekliliğini polis telsizinden duyurdu, helallik istedi
En çok burundan yayılıyor: Maskeyi sadece ağzına takanlar dikkat
Oyunların içindeki gizli tehlikeler
Adliyelerde yeni duruşma düzeni
Elazığ'da 'Ay Tutulması' Harput'tan izlendi
Öğretmenlerin İl Dışı Mesleki Çalışma ve İdari İzinle igili değerlendirme
Başkent'te kadın cinayeti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yo yo etkisi 6
vasat 1
9 yıldır ligimizde şike olmuyor 6
dondurma'da bedava bulmak 2
adnan oktar 1
ayakkabı mağazasında annesini iterek düşüren kız 6
6-7 haziran 2020 sokağa çıkma yasağı 5
dua ve himmetlerle galatasaray'ı ayağa kaldırmak lazım 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 4
gram altın 5
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 542 sağlık personeli alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam