Türkiye'nin Libya'daki zaferi

Libya'dan ardı ardına zafer haberleri geliyor. Türkiye ve Katar destekli Trablus hükümeti, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan, Yunanistan ve Ürdün'ün arkasında bulunduğu Hafter güçlerini cephede darmadağın ediyor. 3 Haziran'da başkente 25 kilometre uzaklıktaki stratejik Trablus Havalimanı'nda kontrolü sağlayan meşrü Libya ordusu, 60 kilometre güneydoğuda 3 cepheden kuşattığı Terhune kentini de dün Hafter güçlerinden temizledi. Milislerin Trablus'a yönelik saldırılarda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin alınmasıyla Libya batısının güvenliği büyük ölçüde sağlanmış oldu.

CUFRA VE SİRTE'YE DOĞRU

Vatiyye Üssü, Hamza, Yermuk, Surik, Amarat kampları ile Ayn Zara ve Vadi er-Rabi beldelerini temizleyen Libya ordusu, Terhune'yi de ele geçirince Hafter cephesinde büyük panik oluştu. Meşrü UMH güçleri, Terhune'den kaçan DEAŞ destekçisi Kaniyat birlikleri ile Hafter milislerinin peşine düştü. Beni Velid, Musdah, Nesma ve çevresine çekilen teröristler burada da tutunamadı. Terhune'nin ardından Beni Velid bölgesi de büyük oranda teröristlerden temizlendi. Beni Velid şehri belediye başkanının, Hafter milislerinin kenti terk ettiğini duyurmasının ardından buraya kısa zamanda ulaşan askerler kentte kontrolü sağladı. Libya hükümeti Terhune ve Beni Velid'den sonra yeni hedefin Sirte, Cufra ve ülkenin güneyindeki petrol sahaları olduğunu açıkladı. Bir sevindirici gelişme de Trablus'un 100 kilometre güneyindeki Giryan kentinde yaşandı. Hükümet güçleri Giryan'a bağlı Urban beldesinde de kontrolü sağladı.

20 BÖLGE TEMİZLENDİ

27 Kasım 2019'daki Dolmabahçe Mutabakatı, Libya'nın kaderini değiştirdi. Türkiye 6 yıldır devam eden Libya iç savaşında dengeleri 192 günde tersine çevirdi. Güvenlik ve İşbirliği Mutabakatının imzalandığı gün Trablus şehir merkezinin 6 kilometre yakınına kadar sokulmuş Hafter güçleri, mutabakat sonrası Türkiye'nin devreye girmesiyle 20 vilayet/belde ve stratejik üsten temizlendi. İşte gün gün önemli operasyonlar ve sonuçları:

* 14 Nisan'da başlayan ilk operasyonda Subrata, Surman, Rikdalin, El Acilat, El Cemil ve Zilten meskun mahal ve bölgeleri ele geçirildi ve Trablus'tan Tunus'a kadar olan bölge kontrol altına aldı.

* 18 Mayıs'ta stratejik öneme sahip Vatiyye Hava Üssü Hafter güçlerinden temizlendi.

* 19 Mayıs'ta ise Vatiyye Askeri Üssü'nün güneyinde, Tunus sınırı yakınlarında yer alan Nalut vilayetine bağlı Bedr ve Tici beldelerini ele geçirildi.

* 23 Mayıs'ta Hamza, Yermuk, Es-Savarih , El Nakliyye Askeri kamplarıyla, Salahaddin bölgesi kontrol altına alındı.

* 3 Haziran'da Trablus Havaalanı, Kasr bin Gaşir, Ayn Zara, Vadi er-Rabi'ye girildi.

* 5 Haziran'da Terhune, Beni Velid ve Urban kontrol altına alındı.