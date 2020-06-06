En çok burundan yayılıyor: Maskeyi sadece ağzına takanlar dikkat

Türkiye koronavirüs salgınıyla ilgili normalleşme sürecine girerken, maske ve sosyal mesafe kuralları yeni hayatımızın tartışmasız önemli parçası haline geldi. Vatandaşların sokağa çıkarken hem kendisini hem de toplum sağlığını koruması için maske takması istenirken, bu istek toplumda zaman zaman karşılık bulmuyor. Bazı vatandaşların maskeyi ağız ve burunları kapatacak şekilde takmaması dikkat çekiyor.

ÜÇÜNDEN DE ÖRNEK ALINDI

İşte tam da bu noktada ABD'li bilim insanları, tüm bildiklerimizi unutturacak bir yayına imza attı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hastalara otospi yapan uzmanlar, bu kişilerin ağız, burun ve nefes borularından örnekler aldı. Akciğer üst ve orta kısımlarından parçalar alarak kültür yapan uzmanlar, buralarda virüsün üreyip üremediğini yine mikroskopta detaylı bir biçimde inceledi. Ayrıca virüsle enfekte olan kişilerden de sürüntü örnekleri alınarak inceleme yapıldı.

DETAYLI İNCELEME

Virüsün hücre içine girmesi, bağlanması ve enfeksiyon üretmesi için ihtiyacı olan "ACE reseptörü" ile ilgili yapılan detaylı incelemeye göre, burundan ciğerlere indikçe ACE reseptörlerinin azaldığı, en yoğun olarak ise burunda olduğu sonucuna varıldı. ACE reseptörünün virüs alıcısı gibi olduğuna dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi Radyoloji Profesörü Güner Sönmez şunları söyledi: "Bu reseptörler virüs alıcısı gibi, bunlar olmadan virüs vücuda girip enfeksiyon üretemiyor.

VİRÜSÜN GİRİŞ KAPISI

Bu araştırmaya göre, virüsün insanda enfekte olması için en önemli giriş kapısı burun. Çünkü ACE reseptörü burunda yer alıyor. Çevrenizde görmüşsünüzdür. Maskeler ağızlara gelecek şekilde takılıyor, burun açıkta kalıyor. Bu yayına göre virüs ağızdan ziyade burunda girerek daha fazla hasara yol açıyor. Dolayısıyla ağzımızı açıp, burnumuzu kapatırsak daha iyi korunuruz desek yanlış olmaz."

BURNU DA KORUYUN

Virüsün burna uğradıktan sonra hemen akciğere inmediğini söyleyen Sönmez, "Burada enfeksiyon yapıyor, biz nefes alıp verirken bu damlacıklar, antijenler, epitel döküntü dediğimiz burundan kopan hücre parçacıkları ve enfeksiyon ajanları soluk borusuna ve akciğerlere iniyor zaten. Dolayısıyla burunda enfeksiyon oluştuğunda o enfeksiyon ajanları bizim soluğumuzla, yutkunarak burun enfeksiyonları solunumla nefes borusuna oradan da akciğere iletmiş oluyoruz. Virüs solunumla akciğere iniyor. Aşağıda enfeksiyon oluşturuyor. Bu çalışmayla burnu koruyacak şekilde maske takmanın çok önemli olduğu bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu" dedi.