Almanya DİTİB ve MİT'i hedef gösterdi
|06 Haziran 2020 07:15
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Alman devlet televizyonu ZDF önceki akşam, FETÖ'cü ve PKK'lıların iddiaları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği ve MİT'e saldırdı. Kanalda yayınlanan "Erdoğan'ın hizmetinde" adlı belgeselde Türkiye'nin Almanya'da yoğun bir istihbarat faaliyeti yürüttüğü iddia edildi. Almanya'da MİT'e çalışan 8 bin kişinin bulunduğunu iddia eden ZDF televizyonu, Türkiye'den giden din görevlilerini hedef gösterdi.
TERÖRİSTLERİ KONUŞTURDULAR
Haberde istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı 900 caminin önemli bir rol oynadığı yalanına yer verildi. Türk imamların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalif olan kişileri doğrudan konsolosluk ve büyükelçiliklere aktardığı öne sürüldü. Türkiye'ye yönelik düzenlenen iftira programında PKK'lı AP Milletvekili Sevim Dağdelen, FETÖ'cü bir aile, sözde Alman bir gizli servis uzmanı, HDP'li Turgut Öker ve PKK'lı bir temizlik görevlisinin açıklamalarına yer verildi.
PKK'YI AKLADILAR
Alman istihbarat uzmanı Erich Schmidt-Eenboom programda iç çekişmesi sonucu Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'i öldüren PKK akladı. Schmidt-Eenboom, bu cinayetlerden MİT'in haberdar olduğunu öne sürdü. Paris'teki olayın bir benzerinin ülkesinde yaşanmaması için Federal Alman hükümetinin Ankara'ya "kırmızı çizgiyi aşma" uyarısı yaptığını öne sürdü.
FETÖ'CÜ BAĞDAT DELİKTEN ÇIKTI
Programda söz alan FETÖ'cü Hayko Bağdat da, Türkiye'den 2 MİT görevlisinin kendisini öldürmek için Almanya'ya geldiğini iddia etti. Bağdat'ın kendisini bu denli önemli biriymiş gibi lanse etmesi ise Türkiye toplumunda büyük şaşkınlık yarattı. HDP eski milletvekili Turgut Öker de kendisine yönelik Türkiye'de açılan davanın NRW Eyaleti'nde yaşayan bir MİT'in muhbirinin ihbarı ardından yapıldığı öne sürdü. "ZDFzoom" muhabirleri Simone Müller ve Susana Santina program için,1,5 yıl önce Türkiye'den Almanya'ya kaçan FETÖ'cülerle görüştü. Hesse'deki DITIB camisinde FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle dövüldüğünü öne süren 18 yaşındaki FETÖ militanı, iddialarını bir adım öteye taşıyıp, DITIB imamının kendisini Türk büyükelçiliğine 'Gülen destekçisi' olarak bildirdiğini iddia etti.
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