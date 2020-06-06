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Sağlık işçileri iyileştirme istiyor: İşçi kadrolarına herhangi bir ek ödeme yapılmadı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları için Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası ÖZ SAĞLIK-İŞ basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan işçilerin sosyal haklarının iyileştirilmesini istendi.
 06 Haziran 2020 07:30
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Sağlık işçileri iyileştirme istiyor: İşçi kadrolarına herhangi bir ek ödeme yapılmadı

Sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin devleti ile el ele tüm bedeni ve ruhu ile mücadele içerisinde olduğunun söylendiği açıklamada, "Bilindiği üzere, ceza infaz kurumu çalışanlarına 1000 TL, PTT çalışanlarına ise ayrımsız bir şekilde 2000'er TL Kovid-19 teşviki ödeneceği açıklandı.

Ayrıca Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca tarafından sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin yüzde 100 arttırıldığı kamuoyuna açıklanmış ve bu açıklama sonrası sanki Sağlık Bakanlığı'nda çalışan herkesin iki kat maaş aldığı algısı oluşmuştur. Ancak Sağlık Bakanlığı'nda işçi kadrolarında görev yapan ambulans sürücüleri, hasta karşılama personelleri, veri giriş personelleri, güvenlik personelleri, klinik destek personelleri, temizlik personelleri gibi Kovid-19 hastalarıyla doğrudan teması bulunan ve çalışma saatlerinin tamamını Kovid-19 hastalarının bulunduğu alanda geçiren işçilere herhangi bir ek ödeme verilmemiş olup, bahse konu ödemede sadece bazı unvanlarda memur personel kapsama alınmıştır. Burada ek ödeme hususunda üzücü olan tek şey sağlık işçilerinin unutulmuş olmasıdır" denildi.
Yeni Şafak
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