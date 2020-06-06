1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

The Economist'ten övgü: AK Parti çok çalışıyor

İngiltere merkezli Economist dergisi, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınıyla birçok ülkeye göre daha iyi mücadele ettiğini ve bu mücadeleyi överek Türkiye'de uygulanan usullerin başarılı olduğu ve ölüm oranlarının birçok ülkenin gerisinde kaldığını belirtti.
 06 Haziran 2020 07:20
Yazdır
The Economist'ten övgü: AK Parti çok çalışıyor

Yazıda Türkiye'nin Fransa'yla aynı test oranını yakaladığı ve ölüm oranında İngiltere'den 10 kat daha iyi durumda olduğu vurgulandı.

Ayrıca, Türkiye'deki 65 yaş üstü kişi sayısına dikkat çekilirken Avrupa ve Amerika'nın aksine çok az sayıda Türk'ün bakımevlerinde yaşadığı vurgulandı.

Economist dergisi "Türkiye bu zorluğun üstesinden geldi. Son 20 yıl içinde Sayın Erdoğan ve hükumeti, sağlık hizmetleri için 10 milyarlarca dolar harcadı" diye ifade etti. Erdoğan ve iktidardaki AK Parti'nin yaklaşık 20 yıldır genel seçimlerdeki iktidar konumunu koruduğuna dikkat çekilen yazıda "AK Parti çok çalışıyor ve işleri hallediyor" ifadesi kullanıldı. Muhalefet partilerinin iktidara gelebilmeleri için bu kadar sıkı çalışabileceklerini kanıtlamaları gerekeceği ifade edildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İptal kararının perde arkası: Halk mağdur olmasın diye
06 Haziran 2020 10:04		 İmar barışını eleştirenlerin kaçak yapısı var
06 Haziran 2020 07:30
Almanya DİTİB ve MİT'i hedef gösterdi
06 Haziran 2020 07:15		 Türkiye'nin Libya'daki zaferi
06 Haziran 2020 06:11
Şanlıurfa'da bir ay boyunca gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
06 Haziran 2020 01:54		 6 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
06 Haziran 2020 00:05
Van Valiliğinden korona virüs açıklaması
05 Haziran 2020 23:55		 'Türkiye ekonomisine ve varlıklarına güvenenler kazanıyor'
05 Haziran 2020 22:08
Sağlık Bakanı Koca'dan 'maske ve mesafe' uyarısı
05 Haziran 2020 21:15		 CHP'li Öztrak: CHP'den Kuvayımilliye ruhu dışında bir şey çıkmaz
05 Haziran 2020 16:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Süper bulaştırıcı aramızda
Konut kampanyasında bir indirim daha
Bakan Albayrak tarihte bir ilk gerçekleşti diyerek paylaştı!
Emekliliğini polis telsizinden duyurdu, helallik istedi
En çok burundan yayılıyor: Maskeyi sadece ağzına takanlar dikkat
Oyunların içindeki gizli tehlikeler
Adliyelerde yeni duruşma düzeni
Elazığ'da 'Ay Tutulması' Harput'tan izlendi
Öğretmenlerin İl Dışı Mesleki Çalışma ve İdari İzinle igili değerlendirme
Başkent'te kadın cinayeti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vasat 1
3 vekilin milletvekilliklerinin düşürülmesi 1
bulduğu 60000 lirayı teslim eden taksiciye 31 tl bahşiş vermek 4
malzeme bilimi 1
tek kişilik bank dönemi 4
eşin rızası olmadan konut satışı yapılamayacak 2
lahmacuna limon sıkmak 4
6-7 haziran 2020 sokağa çıkma yasağı 5
mermer tozuyla beyaz kum görüntüsü oluşturulması 1
decathlon'a yapılan boykot 1
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 542 sağlık personeli alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam