The Economist'ten övgü: AK Parti çok çalışıyor

Yazıda Türkiye'nin Fransa'yla aynı test oranını yakaladığı ve ölüm oranında İngiltere'den 10 kat daha iyi durumda olduğu vurgulandı.

Ayrıca, Türkiye'deki 65 yaş üstü kişi sayısına dikkat çekilirken Avrupa ve Amerika'nın aksine çok az sayıda Türk'ün bakımevlerinde yaşadığı vurgulandı.

Economist dergisi "Türkiye bu zorluğun üstesinden geldi. Son 20 yıl içinde Sayın Erdoğan ve hükumeti, sağlık hizmetleri için 10 milyarlarca dolar harcadı" diye ifade etti. Erdoğan ve iktidardaki AK Parti'nin yaklaşık 20 yıldır genel seçimlerdeki iktidar konumunu koruduğuna dikkat çekilen yazıda "AK Parti çok çalışıyor ve işleri hallediyor" ifadesi kullanıldı. Muhalefet partilerinin iktidara gelebilmeleri için bu kadar sıkı çalışabileceklerini kanıtlamaları gerekeceği ifade edildi.