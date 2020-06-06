1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana'da terör örgütü PKK operasyonu: 10 gözaltı

Operasyon kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
 06 Haziran 2020 08:07
Yazdır
Adana'da terör örgütü PKK operasyonu: 10 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde izinsiz gösterilere katıldığı ve polislere taş, el yapımı patlayıcı (EYP), havai fişek ve molotofkokteylleriyle saldırıda bulundukları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Almanya'dan Türk SİHA'larına büyük övgü
06 Haziran 2020 10:06		 Ceyhan'da terör propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı
05 Haziran 2020 23:51
MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu
05 Haziran 2020 23:00		 ByLock kullanıcısı eski öğretmene FETÖ'den hapis
05 Haziran 2020 18:24
FETÖ'nün firari sözde Konya bölge imamı ile eşi yakalandı
05 Haziran 2020 17:27		 Kosova'dan getirilen 2 FETÖ sanığına hapis cezası
05 Haziran 2020 15:15
Siirt'te iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat bulundu
05 Haziran 2020 14:54		 Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
05 Haziran 2020 13:38
8 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 26 zanlı gözaltına alındı
05 Haziran 2020 12:08		 Adıyaman'da PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
05 Haziran 2020 10:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Süper bulaştırıcı aramızda
Konut kampanyasında bir indirim daha
Bakan Albayrak tarihte bir ilk gerçekleşti diyerek paylaştı!
Emekliliğini polis telsizinden duyurdu, helallik istedi
En çok burundan yayılıyor: Maskeyi sadece ağzına takanlar dikkat
Oyunların içindeki gizli tehlikeler
Adliyelerde yeni duruşma düzeni
Elazığ'da 'Ay Tutulması' Harput'tan izlendi
Öğretmenlerin İl Dışı Mesleki Çalışma ve İdari İzinle igili değerlendirme
Başkent'te kadın cinayeti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bulduğu 60000 lirayı teslim eden taksiciye 31 tl bahşiş vermek 4
dondurma'da bedava bulmak 2
sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım 4
tek kişilik bank dönemi 4
zonguldak'ın büyükşehir olma isteği 2
ankaragücü 4
son pişmanlık fayda vermez 1
trabzonspor'un uefa'dan men edilmesi 5
vasat 1
hindi boynu görüntüsü 2
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 542 sağlık personeli alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam