Adliyelerde yeni duruşma düzeni
|06 Haziran 2020 08:27
|Yazdır
Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: Koronavirüs tedbirleri kapsamında mahkemelerdeki tutuklu ve acil işler dışındaki işlemlere verilen ara 15 Haziran'da sona eriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Haziran'da iş başı yapacak mahkemeler için bir çok önlem aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve Basın Sözcüsü Fahri Mutlu Tosun'un eşliğinde o önlemlerin alındığı duruşmaların görüldüğü mahkeme salonlarına girdik.
4 metrekareye 1 kişi
Duruşma salonları günde 1 kez tam kapsamlı olarak dezenfekte edilecek. Salonların önünde içeriye girecek avukat, personel, sanık ve izleyiciler için el dezenfektan cihazları takıldı. Hakim, savcı, avukat, memur ve vatandaşların tamamının maskeli olarak bulunacağı duruşma salonlarında izleyici oturum bölgesi birer boşluk bırakılacak şekilde oturma düzeni oluşturuldu. Duruşma salonuna 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde izleyici alınacak. Kalabalık izleyici ve katılımcı gruplarının olduğu duruşmalarda da bu kural esnetilmeyecek. Mahkeme kalemlerinin girişlerine de kırmızı şerit çekilerek içeri girişlere izin verilmeyecek.
Adliye binası C girişi önüne İş Yurtları Kurumu maske satış noktası kuruldu. Adliyeye maskesiz kimse giremeyeceği için maskesi olmayan vatandaş buradan 1 TL karşılığında maskesini temin edip adliyeye girebilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Cano' israfa son verecek
06 Haziran 2020 08:45
|Mağdura psikolojik destek ve koruma
06 Haziran 2020 08:30
|İletişim Başkanlığı: Türkiye'de vaka ölüm oranı yüzde 2.76
05 Haziran 2020 22:52
|Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı
05 Haziran 2020 21:56
|Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2020 atama sonuçları açıklandı
05 Haziran 2020 21:38
|Emniyet, 2020 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı
05 Haziran 2020 21:02
|Deniz turizminde alınacak virüs önlemler belirlendi
05 Haziran 2020 19:56
|Koronavirüste hayatını kaybeden sayısı 20'nin altına indi
05 Haziran 2020 19:23
|Bakan Koca: Virüsten ölenlerin yüzde 93'ü 65 yaş üstü
05 Haziran 2020 18:35
|Valilik çalışanı taziye katıldı, testi pozitif çıktı
05 Haziran 2020 17:39