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Başkent'te kadın cinayeti
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kadın, kimliği belirlenemeyen bir erkek tarafından sokakta tabancayla vurularak öldürüldü.
|06 Haziran 2020 08:32
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Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Bülten Sokak'ta, 44 yaşındaki Türk vatandaşı Carmen Florentina Aydoğan ile kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, Aydoğan'a tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralı Aydoğan, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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