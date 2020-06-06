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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı
Mikail Aras idaresindeki otobüs, Refahiye ilçesinin Yazı köyü mevkiinde devrildi.
|06 Haziran 2020 09:04
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