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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı

Mikail Aras idaresindeki otobüs, Refahiye ilçesinin Yazı köyü mevkiinde devrildi.
 06 Haziran 2020 09:04
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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı

Kazada yaralanan otobüsteki 19 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüsün İzmir-Erzincan seferini yaptığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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