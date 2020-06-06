Öğretmenlerin İl Dışı Mesleki Çalışma ve İdari İzinle igili değerlendirme

Öğretmenlerin 19 Haziran 2020 sonrasında 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçecek sürede yapacakları Mesleki Çalışma ile ilgili esaslar belirlendi. İlgi yazı için Tıklayınız.

01-19 Haziran Arası Hukuk Durum

Bu konuda MEB tarafından uzaktan eğitimin devam edeceğine ilişkin bir yazı yayımlanmıştı. Söz konusu yazı: İlgi yazı için Tıklayınız.

Yazıda ayrıca;

.. Yönetici ve öğretmenler ile ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenler, uzaktan eğitim ve diğer eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında kendilerine verilecek görevleri esnek çalışma esasları çerçevesinde yürütmek kaydıyla idari izinli sayılacak; ders görevlerinin yapılmış sayılması konusunda ise ilgi yazılarda belirtilen açıklamalara göre işlem yapılmaya devam edilecektir.

Öğretmenler açısından incelediğimizde;

Öğretmeneler bu süreçte idari izinlidirler. Öğretmenler İl dışına çıkabilirler mi? Bu yazıda böyle bir ifade yoktur. Yazıda atıf yapılan ilgi yazılar içerisinde ise il dışına izinsiz çıkamayacaklarına ilişkin sadece esnek çalışma esaslarında hüküm yer almaktaydı. Oysa ki esnek çalışma esasları önce Cumhurbaşkanlığı ardından da MEB tarafından kaldırıldı. İlgili yazı için Tıklayınız.

Bu durumda öğretmenlerin il dışına çıkabilmelerine yönelik bir engel söz konusu değil.

Eğitim Kurumu Yöneticileri açısından baktığımızda ise;

Onlar da MEB tarafından idari izinli sayılmışlardır fakat bu yazıda atıf yapılan yazılar arasında yer alan ilgi (b ) yazıda yöneticilerin dönüşümlü gelmeleri yer aldığından dönüşümlü gelmeleri gerektiği açıktır.

Mesleki Çalışmanın Başka İlde Yapılabilmesi

Bu konudaki yazıda cümle;

"1-Öğretmenler mesleki çalışmalarını kendi okul/kurumlarında yapacaklardır. Ancak salgın nedeniyle idari izinli olduğu dönemde görev yaptığı ilden ayrılanlar bulundukları il/ilçelerdeki okul/kurumlarda mesleki çalışmalarını yapabileceklerdir."

Şeklindedir.

https://www.memurlar.net/haber/909353/ogretmenler-bulunduklari-ilde-mesleki-calismalara-katilacak.html

Burada MEB tarafından öğretmenlerin kendi okullarında çalışma yapmaları belirtilmiştir. Bir istisna olarak ise; "salgın nedeniyle idari izinli olduğu dönemde görev yaptığı ilden ayrılanlar bulundukları il/ilçelerdeki okul/kurumlarda mesleki çalışmalarını yapabileceklerdir." Demektedir.

Yani salgın nedeniyle idari izinli iken görev yaptığınız ilden ayrılmışsanız mesleki çalışmayı o ilde alabilirsiniz. Yukarıdaki açıklamalarımıza göre öğretmen 01-19 Haziran arasında da salgın nedeniyle idari izinlidir. Görev ilinden ayrılabilir ve mesleki çalışmayı da o ilde yapabilir. Buraya kadar sorun yok.

Sınav görevi olanlar

Sınav görevi olan öğretmenler ya halen görev ilindeler ya da sınav günü görev iline gidecekler. Bu durumda "idari izinli olduğu dönemde görev yaptığı ilden ayrılanlar" durumu ortadan kalkmış olacak. Kaldı ki sınav(LGS) günü olan 20 Haziran gününde öğretmen idari izinli değildir. Sınav için beklemek ya da sınav nedeniyle göreve dönmek cezalandırılır gibi bir durum ortaya çıkacaktır.

MEB'in çok düşünülmeden yaptığına inadığımız bu düzenlemenin "tüm öğretmenlerin görev yeri dışında mesleki çalışma yapabilmeleri" yönünde düzeltilmesi yerinde bir karar olacaktır.

MEBBİS Modülü

Kaldı ki MEB MEBBİS sisteminde bu konu için modül açmıştır. Yerinde bir uygulamadır. Modüle girildiğinde kadronun olduğu il hariç tüm iller tercihe açıktır. Başvuru modülü altındaki "Seminer Yeri Seçme İşlemleri"

Başlıklı modül hakkında henüz açıklama yok ama tüm kurumlar sistemde gibi görünüyor.

Modülün adının "Seminer Yeri Seçme" olması da doğru olmamıştır. Mesleki çalışma dönemi bazı kesimlerce seminer dönemi olarak ifade edilse de hukuki adı "Mesleki Çalışma Dönemi" dir.

MEB'de son yıllarda kişiye göre iş değil de işe göre kişi mantığı ile yapılan ender atamalardan olduğunu düşündüğüm liyakatinin de yerinde olduğu kuşkusuz olan ve yapılan işlere de yansıyan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan BOYACI imzasıyla yayımlanan öğretmenlerin mesleki çalışmalarına ilişkin yazının açıklığa kavuşturularak Covid-19 döneminde öğretmenlerin istedikleri illerde çalışma yapmalarının sağlanması yerinde bir uygulama olacaktır.

Maksut BALMUK

